Dnes o 15:11 čítanie na minútu 0 zdieľaní Bayern nastúpi proti Dortmundu bez Vidala aj Bernata

Stredopoliar Vidal si zranil stehno pri plnení reprezentačných povinností s Čile.

Na archívnej snímke hráči Bayernu Arturo Vidal a Douglas Costa. — Foto: TASR/AP

Mníchov 30. marca (TASR) - Arturo Vidal ani Juan Bernat nebudú k dispozícii Bayernu Mníchov v sobotňajšom domácom stretnutí 28. kola najvyššej nemeckej futbalovej súťaže s Borussiou Dortmund. Tréner Jupp Heynckes však môže rátať s Arjenom Robbenom, Franckom Riberym i Jeromeom Boatengom.

Stredopoliar Vidal si zranil stehno pri plnení reprezentačných povinností s Čile a je otázne, či sa stihne zostaviť do budúcotýždňového zápasu štvrťfinále Ligy majstrov na pôde FC Sevilla. Dobrá správa pre Bavorov je návrat dvojice 34-ročných krídelníkov. "Arjen Robben trénuje ako 25-ročný. Francka Riberyho sme museli zastaviť, pretože je plný energie. Fanúšikovia obdivujú oboch a obaja vedia, čo treba robiť v záverečnej časti sezóny," citovala Heynckesa agentúra DPA.

Koncom septembra, keď Heynckes prišiel na lavičku namiesto Carla Ancelottiho, zaostával Bayern za vtedajším lídrom Dortmundom, ale momentálne vedie o sedemnásť bodov pred Schalke 04. Rekordný šiesty nemecký titul za sebou môže získať už v sobotu so šesťzápasovým predstihom, pokiaľ zdolá Borussiu a Schalke nezvíťazí nad Freiburgom. Premiérovo by oslavoval v domácej Allianz Arene, ktorú otvorili v roku 2005. "Nie je podstatné, kedy získame majstrovský primát. Som uvoľnený, pretože skvelý úspech je to, do akej pozície sme sa prebojovali z päťbodového manka," dodal 72-ročný tréner.