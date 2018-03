TASR

Kouč DAC Rossi pred duelom s trnavským lídrom: Je na čase vyhrať

Druhý Slovan stráca na Trnavu desať bodov a vie, že si nemôže dovoliť zaváhať.

Na snímke tréner Marco Rossi. — Foto: TASR/Michal Svítok

Bratislava 30. marca (TASR) - Po reprezentačnej prestávke sa opäť vráti do akcie futbalová Fortuna ligy 2017/2018 súbojmi 3. kola nadstavbovej časti. V skupine o titul sa majstrovská Žilina predstaví v Trenčíne, Slovan na Pasienkoch bude hostiť Ružomberok a v nedeľu trnavský líder nastúpi na horúcej pôde v Dunajskej Strede.

DAC ešte Spartak v tejto sezóne nezdolal a podľa talianskeho trénera domácich Marca Rossiho je už najvyšší čas. "Myslím, že každý zápas proti nim je dôležitý. Rovnako tak aj proti Slovanu, ale aj iným súperom. Je to opäť výzva, v tejto sezóne sme nad nimi ešte nevyhrali. Tak je teraz správny čas na víťazstvo," povedal vo videorozhovore na oficiálnom klubovom webe.

Druhý Slovan stráca na Trnavu desať bodov a vie, že si nemôže dovoliť zaváhať. S "Ružou" ťahajú "belasí" šesťzápasovú domácu víťaznú sériu. Slovinský útočník Andraž Šporar je optimistom. "V nadstavbe už čelíme len kvalitným súperom, takže opäť očakávam náročný duel. Ružomberok nám určite nedá nič zadarmo. Hráme v Bratislave, a preto tri body musia zostať doma. Myslím si, že máme lepší tím než súper, treba to však dokázať priamo na ihrisku. Teším sa na sobotňajší zápas, víťazstvo je naším jasným cieľom," povedal pre klubový web.

V skupine o udržanie ViOn Zlaté Moravce hostí poslednú Senicu, Podbrezová predposledný Prešov a Michalovce vedúcu Nitru. Zápas Podbrezovej s Prešovom bude aj súbojom dvoch veľkých kamarátov Dávida Leška a Petra Katonu, ktorí spolu v Tatrane vyrastali. Železiari zdolali Prešov trikrát za sebou zhodne 2:0 a práve Dávid Leško bol s gólom aj asistenciou ústrednou postavou posledného februárového zápasu. "Prešov je môj materský klub a zápasy s ním budú preto vždy niečím zvláštne, no zároveň to už nevnímam tak silne ako v minulosti. Už som v Prešove aj proti Prešovu niečo odohral a stáva sa z toho rutina," citoval oficiálny portál FL krídelníka Podbrezovej, ktorá by v sobotu mala byť papierový favorit. "Ja by som to tak jasne nevidel, no určite sa posnažíme opäť zvíťaziť. Musíme pokračovať v nastolenom trende a hrať s maximálnou zodpovednosťou," dodal Leško. Ofenzívny stredopoliar Prešova Katona priznal predzápasové podpichovačky: "Sem-tam sa pred zápasom podpichujeme, veď sa poznáme odmalička a veľa sme spolu prežili. Určite je medzi nami aj zdravá rivalita, každý chce vyhrať."