TASR

Dnes o 12:53 čítanie na minútu 0 zdieľaní Bez šance na postup: Hádzanári Tatrana sa v Minsku rozlúčia s pohárom

Pre Prešovčanov to bude zároveň znamenať tohtoročný koniec v európskych súťažiach.

Ilustračná snímka. — Foto: TASR/Milan Kapusta

Prešov 30. marca (TASR) - Hádzanári Tatrana Prešov sa sobotným zápasom (o 17.30 SEČ) na palubovke SKA Minsk rozlúčia s Pohárom EHF. V Bielorusku im síce pôjde o konečné 2. miesto v A-skupine, ale do ďalšej fázy už postúpiť nemôžu. Vidina 2. miesta v skupine je však pre nich dostatočnou motiváciou a s Pohárom EHF sa chcú rozlúčiť víťazstvom.

Pre Prešovčanov to bude zároveň znamenať tohtoročný koniec v európskych súťažiach. Do ďalšej fázy síce okrem víťazov skupín postúpia aj tri najlepšie tímy z druhých miest, no pred záverečnými bojmi v skupinách je jasné, že Prešov sa k nim nezaradí. Nič by na tom nezmenilo ani víťazstvo v Minsku podporené prípadnou prehrou Bjerringbro-Silkeborg s Magdeburgom.

Slovenskému majstrovi tak v Bielorusku pôjde o dôstojnú rozlúčku s Pohárom EHF a lichotivé 2. miesto v skupine. "Aj to, že ani výhra nám už nepomôže k postupu zo skupiny ukazuje, v akej ťažkej skupine sme sa ocitli. Nič to ale nemení na našom cieli vyhrať. Veľmi dobre vieme, čo nás v Minsku čaká. Musíme byť veľmi koncentrovaní v obrane, pretože majú veľmi rýchlu kontru, kde nestriedajú hráčov. Aj preto sme si aj v zápase s Topoľčanmi chceli vyskúšať určité veci v príprave na Minsk," uviedol tréner Slavko Goluža.

Prešovčania majú po piatich zápasoch na konte jedno víťazstvo a jednu remízu. Tú dosiahli v domácom zápase práve proti Minsku (25:25), s ktorým sú na tom bodovo narovnako. "Očakávam podobný zápas, aký sme odohrali doma. Minsk hrá rýchlu hádzanú, snaží sa rýchlo zakončovať, preto musíme najmä obranou zastaviť ich prvý val. Na postavenú obranu by sme ich mohli lepšie brániť a potom sa pokúšať o ľahké góly," poznamenala spojka Tatrana Michal Kasal.