TASR

Dnes o 08:53 čítanie na 3 minúty 0 zdieľaní Do kín mieri príbeh o jednej z najväčších osobností kresťanstva

Scény zo starovekého Ríma a Blízkeho východu nakrúcali na ostrove Malta, kde vznikali historické snímky ako Gladiátor či Trója.

Ilustračné foto. — Foto: TASR/AP

Bratislava 30. marca (TASR) - Do slovenských kín mieri historický príbeh o jednej z najväčších osobností kresťanstva. Film Apoštol Pavol nakrútil režisér Andrew Hyatt, pre ktorého písanie scenára k tejto snímke bolo dlhoročnou cestou. Všetko začalo fascináciou osobou Pavla, ktorý je popri Ježišovi asi najdôležitejšou postavou v Novom zákone. Tá neskôr prerástla do túžby nakrútiť autentický biblický filmový príbeh o posledných dňoch jeho života.

"Keď uvažujem nad tým, kto najlepšie zosobňuje Božie odpustenie a milosrdenstvo, je to pre mňa Pavol. Je niekým, kto sa stal z najväčšieho prenasledovateľa raných kresťanov, jedným z najväčších evanjelizátorov v histórii cirkvi," hovorí Hyatt. Producent snímky T. J. Berden si myslí, že o Pavlovi nevzniklo veľa diel najmä preto, lebo jeho životný príbeh je veľmi divoký a bohatý: "Zdá sa nemožné, že to všetko dokázal prežiť jeden človek, je to ako sto životov v jednom. Nájsť formu, ako to dostať do jedného filmu, bola obrovská výzva."

Písanie scenára začalo dôkladným skúmaním Svätého písma. Počas neho tvorcovia objavili detaily o Pavlovej starobe, v ktorej hrá dôležitú úlohu postava Lukáša. Z autora Evanjelia podľa Lukáša sa stala jedna z hlavných postáv filmu, v ktorom sa divákom predstavia James Faulkner, Jim Caviezel, Olivier Martinez, John Lynch a Joanne Whalleyová. Po výskume prišli na rad konzultácie s expertmi od pastorov až po vedcov, ktoré mali zabezpečiť, aby biblické aj vymyslené postavy boli vykreslené v autentickom duchu ranej cirkvi v Ríme počas Nerovej vlády.

Počas prenasledovania kresťanov na začiatku nášho letopočtu je Pavol uväznený rímskym cisárom Nerom. V tmavej, chladnej cele bojuje s hladom, samotou, no tiež s výčitkami svedomia z vlastnej farizejskej minulosti. Jeho jediným verným spoločníkom ostal Lukáš, ktorý počas svojich návštev v Pavlovej cele spisuje zážitky a učenie muža, ktorý sa stal neskôr známym ako Apoštol národov.

Scény zo starovekého Ríma a Blízkeho východu nakrúcali na ostrove Malta, kde vznikali historické snímky ako Gladiátor či Trója. Mnohé z rekvizít, ktoré sa pri ich nakrúcaní používali, sú totiž na ostrove stále dostupné. "Chceli sme, aby tento film vyzeral inak ako zvyčajné biblické filmy. Držali sme sa dobových detailov, no nenakrúcali sme dokument. Preto sme chceli vizuál filmu založiť na konkrétnej dobe, no sprístupniť ho súčasnému divákovi," hovorí filmový architekt Dave Arrowsmith.

Hyatt priznáva, že chcel nakrútiť film, na ktorý budú môcť rodičia vziať školákov, aby zistili niečo o Pavlovom živote. "Napriek tomu sme nechceli vytvoriť čisté prostredie, v ktorom by sa tieto úžasné postavy s ťažkými osudmi stratili. Dôležité bolo pre nás docieliť, aby diváci odchádzali z kina ohromení tým, čím všetkým si museli raní kresťania prejsť, čomu museli čeliť. Tí ľudia mali tak silnú vieru, že sa ničoho nebáli," dodal režisér.

Predstaviteľ apoštola Pavla James Faulkner vidí príťažlivosť filmu v jeho univerzálnych témach. "Pre veriacich je dôležitým potvrdením a zaujímavým zobrazením posledných dní Pavlovho života. Tým, ktorí nie sú kresťanmi, zas môže pripomenúť dôležitosť ľudského ducha, čo niektorých môže prinútiť viesť lepší život," uzavrel rodák z Londýna, ktorý má za sebou viac než 40-ročnú hereckú kariéru. Divákom môže byť známy najmä zo seriálu Game of Thrones alebo z filmu Atomic Blonde.

Historickú drámu Apoštol Pavol uvádza do kinodistribúcie Itafilm od 5. apríla.