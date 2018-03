TASR

Dnes o 08:45 čítanie na minútu 0 zdieľaní Dvaja najstarší muži Británie oslavujú narodeniny v ten istý deň

— Foto: itv

Londýn 29. marca (TASR) - Dvaja najstarší muži Británie oslavujú 110. narodeniny v ten istý deň. Robert Weighton a Alfred Smith sa totiž narodili 29. marca 1908 a svoju dlhovekosť pripisujú smiechu a ovsenej kaši, napísala v stredu na svojej internetovej stránke spravodajská televízia Sky News.

Páni, ktorí v stredu dovŕšili 110 rok svojho života sa osobne nikdy nestretli, ale v posledných rokoch si navzájom posielajú blahoželania k narodeninám. Doposiaľ sa nepodarilo zistiť, ktorý z nich sa v ten istý deň narodil skôr. Obaja však prežili obe svetové vojny a 29 parlamentných volieb.

Robert Weighton, ktorý pracoval ako strojný inžinier, tvrdí, že za svoju dlhovekosť vďačí smiechu a zdravej dávke šťastia.

"Neurobil som nič, čím by som si takýto vek zaslúžil, alebo sa oň pričinil. Jednoducho som mal šťastie," povedal Weighton s tým, že nikdy nefajčil, pretože mu to nechutilo, a nikdy nechcel byť bohatý. "Myslím, že nesmierne dôležitý je smiech. Väčšinu problémov vo svete spôsobujú ľudia, ktorí sa berú príliš vážne," dodal Weighton, ktorý istú časť života strávil na Taiwane v Japonsku a Kanade a v súčasnosti žije v domove opatrovateľskej služby v meste Alton v anglickom grófstve Hampshire. Je otcom troch detí, má desať vnúčat a 25 pravnúčat.

Alfred Smith, ktorý sa narodil 29. marca 1908 v dedine Invergowrie neďaleko škótskeho mesta Dundee, emigroval v roku 1927 spolu so svojimi štyrmi bratmi do Kanady. Po piatich rokoch sa však vrátil do Škótska, kde pracoval ako vodič nákladného auta pre svojho brata Georgea.

Počas druhej svetovej vojny slúžil v domobrane a vo veku 29 rokov sa oženil. Spolu s manželkou Isobel, ktorá zomrela v roku 2014 vo veku 97 rokov, viedol hospodárstvo v škótskom Kinfaunse, kde spolu vychovali dve deti - dcéru Irene a syna Allana. Ten zomrel v roku 2016 po tom, čo 40 rokov pracoval s otcom na rodinnej farme.

Keď sa v jednom rozhovore opýtali Alfreda Smitha na jeho recept na dlhovekosť, odvetil: "Dobrá je ovsená kaša a práca, ktorá vás baví."