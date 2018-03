Záborský skóroval, Tappara postúpila do semifinále

TASR

Tomáš Záborský, archívna snímka. — Foto: TASR - Branislav Račko

Helsinki 29. marca (TASR) - Hokejisti Tappary Tampere zvíťazili vo štvrtkovom šiestom stretnutí štvrťfinále play off fínskej ligy na ľade KalPa Kuopio 4:3. V sérii zvíťazili 4:2 na zápasy a postúpili do semifinále. Za hostí si gól a asistenciu pripísal slovenský útočník Tomáš Záborský, brankár Denis Godla bol iba na striedačke domácich. Do semifinále sa okrem Tappary prebojovali aj IFK Helsinki, Kärpät Oulu a TPS Turku.