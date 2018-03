TASR

NHL: Dvojgólový Jurčo prispel k výhre nad Jets, Arizona prehrala v LA

Zo Slovákov bodoval aj obranca Andrej Sekera, ktorý si pri prehre jeho Edmontonu 1:2 na ľade Vancouveru zapísal asistenciu.

Slovenský krídelník Tomáš Jurčo (13). — Foto: TASR/AP

New York 30. marca (TASR) - Dva góly slovenského útočníka Tomáša Jurča pomohli k domácemu triumfu Chicaga 6:2 nad Winnipegom v zápase zámorskej NHL v noci na piatok. Do play off postúpilo Toronto aj Washington, hoci nehrali. Pre Capitals potvrdila miestenku v play off výhra Pittsburghu nad New Jersey 4:3 po predĺžení, pre Maple Leafs znamenala spečatenie účasti v bojoch o Stanleyho pohár výhra Ottawy nad Floridou 3:2 po predĺžení.

Jurčo strelil v sezóne piaty a šiesty gól. V súboji najprv v 25. minúte zvýšil na 3:0, resp. v 32. minúte už na 4:0 pre Blackhawks. Chicago ukončilo negatívnu štvorzápasovú sériu prehier na domácom ľade.

Boston bez zraneného kapitána Zdena Cháru zdolal doma Tampu Bay 4:2 a dostal sa na čelo Atlantickej divízie. Ottawa bez zraneného útočníka Mariána Gáboríka zvíťazila doma nad Floridou 3:2 po predĺžení. Dvojnásobný obhajca Pittsburgh vyhral 4:3 na ľade Devils vďaka ďalšiemu exportnému gólu Sidneyho Crosbyho v predĺžení, keď kapitán Pens "bejzbalovým úderom" prekonal brankára Keitha Kinkaida.

Postúpiť do play off mohlo aj San Jose, to by ale muselo zdolať najlepší tím profiligy Nashville a to sa nestalo, keď Predators doma uspeli 5:3.