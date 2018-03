Kristína Jurzová

Dnes o 20:19 čítanie na 5 minút 0 zdieľaní Kedysi ich mali v oknách všetci, dnes sú raritou. Andrej oprášil staré remeslo a meteodomčeky opäť vracia do módy

Oprášili remeslo našich starých dedov a vyrábajú krásne tradičné drevené hračky. Ba čo viac, odhalili tajomstvo meteodomčekov, ktoré vám prezradia, aké bude počasie.

Výrobca meteodomčekov Andrej Spál so svojou dcérou Luckou. — Foto: archív Andrej Spál

BOHDANOVCE NAD TRNAVOU 30. marca (Dobré noviny) – Naši predkovia sa kedysi pozreli na oblohu a vedeli odhadnúť, aké bude počasie. Postupne sa však ich vedomosti zlepšovali a vymysleli kadejaké fígle, ako predpovedať, čo prinesie príroda. Jedným z nich sú aj meteodomčeky. Kedysi sa nachádzali v takmer každej domácnosti, dnes ide o naozajstnú raritu. Našťastie, vďaka Andrejovi Spálovi (41) a jeho rodine sa výroba meteodomčekov zachovala do dnešných čias.

Galéria

Galéria

Rodinka žije v Bohdanovciach nad Trnavou a ich domácnosť dýcha pravým drevom. Venujú mu všetok svoj voľný čas popri práci. Pán Spál vyštudoval strojarinu v Trnave a v tomto odvetví aj pracoval. Keď sa však pred desiatimi rokmi začala finančná kríza, rozhodli sa spolu s manželkou Renátkou podnikať. Dali dohromady všetky svoje úspory, nakúpili potrebné stroje a v dome Andrejových starých rodičov si zariadili výrobnú dielňu.

Do práce je zapojená celá rodinka. Hračky ručne maľuje aj manželka Renátka. Foto: drevenysvet.sk

Spočiatku sa venovali gravírovaniu menoviek, psích známok, nožíkov, príborov a neskôr aj rezaniu samolepiacich reklamných nápisov na autá a reklamné tabule. Postupne sa však rodili aj ich prvé drevené hračky a doplnky do detských izbičiek.

S takýmito hračkami sa vybláznia aj malí huncúti. Foto: drevenysvet.sk

Vlastne neboli až tak úplne prvé. Andrej si ich vyrábal už ako malý chlapec, keď prázdniny a víkendy trávil u svojich starých rodičov v Bohdanovciach nad Trnavou. „Dedko mal pri dome prístavbu, v ktorej sa nachádzal veľký pracovný stôl s veľkým zverákom a množstvo ručného aj elektrického náradia. To bol môj raj,“ spomína na svoje detstvo. Spolu s kamarátmi z dediny tam majstrovali rôzne veci - fazuľkáče, kuše, jednoduché drevené hračky, vtáčie búdky, ale aj krmítka. Veľa nápadov a návodov brali z vtedy veľmi obľúbeného časopisu, ktorý volali ábécéčko. Mnoho ročníkov má pán Spál ešte doteraz odložených a je to jeho veľký poklad.

Originálne, bezpečné a hlavne tradičné

Najväčším zdrojom inšpirácie je jeho vlastná fantázia. Rád si však zalistuje aj v knihách venovaných práci s drevom, ktoré pochádzajú z celého sveta a kde sa nachádzajú plániky na výrobu nádherných hračiek. „A viackrát sa nám už stalo, že nás vyhľadali starší ľudia a priniesli nám nákresy alebo obrázky hračiek z ich detstva, tieto si vážime najviac a ešte raz za ne ďakujeme,“ odkázal svojim spokojným zákazníkom prostredníctvom Dobrých novín.

Rozprávková Popoluška v drevenom prevedení. Foto: drevenysvet.sk

Za tie roky, čo sa venujú práci s drevom, vyrobili už veľké množstvo rôznych výrobkov. Veľmi často sa im stáva, že si ľudia vyberú nejaký výrobok, ale chcú ho ináč namaľovaný, s iným tvarom, odlišnými súčasťami alebo si želajú pridať štítok s vygravírovaným venovaním. „Máme z toho radosť, pretože každý výrobok je potom originál, všetky takéto doplnky a zmeny treba vymyslieť a nakresliť a je to oveľa zaujímavejšie, ako vyrábať ten istý výrobok niekoľko ráz po sebe bez akejkoľvek zmeny,“ hovoria manželia Spálovci o svojom kreatívnom hobby a práci v jednom. Asi najoriginálnejšie sú však ich výrobky do detských izbičiek, výrobky k svadbe a hlavne darčeky vyrobené na objednávku. Hoci ich ponúkajú aj na svojej webstránke Drevený svet, príležitostne sa zúčastňujú aj na predajných výstavách, trhoch či jarmokoch, kde majú svoj vlastný stánok s výrobkami.

Bude pekne, keď vyjde von nevesta alebo ženích? Foto: drevenysvet.sk

Výroba jednej hračky pritom trvá aj niekoľko hodín. Keďže však sami majú malú dcérku, dbajú aj na to, aby boli hračky nielen pestré a originálne, ale predovšetkým aj bezpečné. Drevená preglejka a všetky farby a lak sú zdravotne nezávadné a majú certifikáty pre použitie na detské hračky a výrobky, prichádzajúce do priameho kontaktu s potravinami. „Na to si dávame veľký pozor. Napríklad preglejku nakupujeme od rakúskeho výrobcu, ktorý je zárukou nezávadnosti. Podobne farby a lak nakupujeme jedine od kvalitného českého výrobcu. Toto všetko pridáva našim výrobkom na hodnote, a zákazníci sa k nám radi vracajú,“ hovoria s tým, že neraz im pošlú aj fotky alebo napíšu, ako sa ich deti dokážu zabaviť celé hodiny a dni s hračkou od nich.

Hračky najlepšie otestuje malá Lucka. Foto: drevenysvet.sk

Bola to pre nich výzva

Ľudia ich však poznajú predovšetkým vďaka výrobe meteodomčekov. K tomu nápadu ich priviedli samotní zákazníci, ktorí po nich túžili. Manželia sa preto rozhodli, že ich pridajú do ponuky. Lenže narazili na problém - nikde totiž nemohli nájsť návod, aké materiály použiť, aby sa figúrky naozaj pohybovali podľa počasia. Na internete bolo síce viacero výrobcov meteodomčekov, ale každý z nich si podľa Andreja toto tajomstvo prísne strážil. A keď už to vyzeralo, že z toho nič nebude, zistili, že riešenie im ležalo celý čas doslova pod nosom. „Nakoniec sa to podarilo vďaka návodu, ktorý som našiel v jednom staručkom ábécéčku v mojom archíve,“ priznal Andrej s úsmevom pre Dobré noviny.

Tento meteodomček je vyrobený s motívmi rozprávky O troch kozliatkach. Keď z domčeka vyšiel vlk, znamená to, že sa blíži škaredé a upršané počasie. Keď vykukne mamička kozička, bude krásne a slnečno. Foto: drevenysvet.sk

Vďaka tomu dnes môžu vyrábať meteodomčeky najrôznejších tvarov a s najrôznejšími figúrkami. Robili už meteodomčeky rozprávkové, k svadbe, meteodomčeky s rodinkou, a dokonca už aj s hokejistami. Zmenu počasia vám predpovie až osem hodín vopred. Aby meteodomček správne fungoval, musí mať kontakt s vonkajším vzduchom. Ideálne miesto je preto balkón alebo zastrešená terasa, kde bude domček zároveň chránený pred dažďom alebo snežením.

Maťko a Kubko nemôžu chýbať. Foto: drevenysvet.sk

„Teší nás, že sa nám podarilo vymyslieť a vyrobiť niečo, čo tu ešte nebolo, a čo nás zároveň veľmi baví,“ hovorí Andrej o svojom vysnívanom Drevenom svete. A aké sú ich plány do budúcnosti? „Radi by sme sa tomu, čo robíme, venovali ešte dlhé roky. Aby sme mohli vyrobiť množstvo krásnych vecí, ktoré zatiaľ existujú iba v plánikoch v našej knižnici, a aby sme nimi potešili čo najviac detí a ich rodičov.“