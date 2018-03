TASR

Kubica verí, že sa ešte môže vrátiť na okruhy F1

Tridsaťtriročný poľský jazdec si síce nezabezpečil miesto v Renaulte, tíme, za ktorý jazdil v čase nehody, no uviedol, že ešte nie je všetko stratené.

Robert Kubica, archívne foto — Foto: TASR/AP Photo

Varšava 29. marca (TASR) - Robert Kubica uviedol, že minuloročné testovacie jazdy v monoposte Renault naznačili, že by sa opäť mohol vrátiť do kolotoča F1. A to aj napriek tomu, že v roku 2011 takmer prišiel o pravú ruku pri nehode na rely.

Tridsaťtriročný poľský jazdec si síce nezabezpečil miesto v Renaulte, tíme, za ktorý jazdil v čase nehody, no uviedol, že "ešte nie je všetko stratené". Kubica, momentálne rezervný pilot Williams, síce nemá úplnú kontrolu nad svojou pravou rukou, no tvrdí, že napriek tomu dokáže pretekať na vysokej úrovni. "Všetci vieme, že mám teraz obmedzenia, ale nie sú dosť veľké na to, aby mi zabránili pretekať v aute F1 na najvyššej úrovni," citovala ho agentúra AP.