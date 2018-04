Dominika Dobrocká

Dnes o 21:19 čítanie na minútu 0 zdieľaní Príbeh tohto 88-ročného starčeka, ktorý sa každý deň bez sťažností obetuje pre manželku, by mali poznať všetci

Sľub pred desiatkami rokov dodržali. Manželov nerozdelilo ani vážne ochorenie.

ANNVILLE 1. apríla - Uzavrieť manželstvo je obrovské rozhodnutie a najmä sľub, ktorý by sa nemal porušiť. V dobrom aj v zlom, v zdraví aj chorobe. To sú slová, ktoré si dvaja ľudia navzájom sľúbia. Život však prináša rôzne situácie a niektoré vzťahy sa jednoducho rozpadnú. To ale nie je prípad Carla a jeho manželky Mary Jane. Prežili spolu celý život a manželmi sú 68 rokov.

Posledných osem rokov sa Carl stará o svoju milovanú manželku, ktorá trpí demenciou a nemôže byť bez pomoci. Kto by si myslel, že ho starostlivosť o Mary Jane bude obťažovať, je na omyle. Robí to rád a s láskou. Nechce totiž dovoliť, aby jeho životná láska musela ísť do domova dôchodcov. Neustála starostlivosť je všeobecne veľmi náročná, nehovoriac o tom, že má Carl 88 rokov. Aj napriek tomu sa rozhodol byť pri svojej manželke.

O pevnom vzťahu a obetavosti svojich rodičov netušili ani ich spoločné deti. Keď sa detaily ich terajšieho života dozvedela dcéra Becky Gaconoová, bola v úžase. „Vedeli sme, že má rutinu. Predpokladali sme, že musí všetko robiť za ňu, to sme už videli. Avšak, že je to takto, to ma ohromilo. Pocítila som voči nemu ešte väčší pocit lásky, ak to vôbec bolo možné,“ prezradila pre média Becky.

Carl má každý deň rituál, ktorý nemení. Vždy ráno pomôže Mary Jane do sprchy, medzitým jej vyleští okuliare, pripraví šperky, ktoré jeho manželka s obľubou nosí už roky. Pripraví jej oblečenie na kôpku avšak, aby ju udržal aspoň trošku v kondícii a sebestačnosti, oblieka sa sama bez pomoci a následne na to spoločne pripravujú raňajky. A takto si zaľúbený pár žije deň čo deň. Celá rodina sa z ich pekného nažívania teší a oceňuje obetavosť Carla.

Na sklonku života si tak manželia vymenili role. Zatiaľ čo Mary Jane sa o svojho manžela starala väčšinu manželstva, dnes sa na oplátku stará Carl o svoju manželku. Aj keď je to ťažké, náročné a v noci sa veľmi nevyspí, keďže sa Mary Jane často budí, nemenil by. „Chce, aby s ním bola čo najdlhšie, a tak mu nič nemôže vadiť,“ priznala Becky, ktorá na sociálnej sieti zverejnila príbeh svojich rodičov.