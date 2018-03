Lenka Miškolciová

Youtuberka Zuzana Machová radí ako na šťastné manželstvo: Chlapov treba kŕmiť, chváliť a ľutovať

Vlogerka Zuzana Machová svojimi videami baví Slovensko už 2 roky. Viete, aká je jej rada pre ženy na to, aby si udržali manžela a nerozvádzali sa?

BRATISLAVA 31. marca (Dobré noviny) - Youtuberov a tzv. vlogerov už akosi automaticky berieme ako niečo, čo sledujú prevažne teenageri či mladí ľudia. A je úplne normálne, ak človek v dospelom veku ani len netuší, kto to Youtuber či vloger vlastne je. Existuje však jedna výnimka, ktorú možno poznáte aj v prípade, že už môžete vlastniť vodičský preukaz a kúpiť si v sobotu večer víno. Je ňou vlogerka Zuzana Machová.

Pani Machová sa po prvý raz dostala do povedomia slovenských užívateľov internetu ešte pred dvomi rokmi so svojím prvým videom s názvom Bio-eko-raw šialenstvo. V ňom kritizovala všetkých tých, ktorí sa bez väčších zdravotných ťažkostí či problémov rozhodnú pre diéty najrôznejšieho druhu. Tzv. „módna vlna“ zdravého stravovania sa, ktorú pani Machová vo svojom videu kritizovala, zarezonovala u slovenských divákov a video sa už za pár dní stalo hitom internetu.

Pamätáte sa?

Odvtedy pani Machová nakrúca recepty na tradičné jedlá či múčniky, ktorými chce ľudí priviesť späť ku klasickým receptom a možno aj nové gazdinky priučiť, ako sa vlastne robí tá „obyčajná bábovka“. Pretože v dnešnej dobe mnohí síce túžia po jedle ako od mamy či babičky, ale málokto ho už vie uvariť. Vo videách pani Machovej sa to nielen naučíte, ale zároveň vás svojím vtipným komentárom niečo priučí. Napríklad aj to, ako si udržať chlapa. Podľa pani Machovej by ste svojho manžela mali: kŕmiť, chváliť, ľutovať. Čo presne tým myslí si môžete pozrieť v rozhovore, ktorý pre Dobré noviny poskytla.