Richard Müller a Adela Vinczeová pokračujú v Ona a On Tour

Koncerty nie sú rovnaké, Adelino spovedanie Richarda je vždy iné, rovnaký je len hudobný program zložený z pesničiek z Richardovho ostatného albumu 55 a z jeho najväčších hitov.

Na archívnej snímke Adela Banášová a Richard Müller. — Foto: TASR - Michal Svítok

Bratislava 29. marca (TASR) - Richard Müller a Adela Vinczeová o pár dní opäť cestujú za fanúšikmi. O ich turné Ona a On Tour je veľký záujem, spontánnosť Adely a Richardov humor budú i tentoraz zárukou výbornej zábavy. Koncerty nie sú rovnaké, Adelino spovedanie Richarda je vždy iné, rovnaký je len hudobný program zložený z pesničiek z Richardovho ostatného albumu 55 a z jeho najväčších hitov.

Pokračovanie turné začínajú 12. apríla v Prievidzi, ďalšími zastávkami budú Martin (13.04.), Piešťany (16.04.), Bratislava (17.04.), Praha (10.05.), České Budějovice (11.05.), Tatranská Lomnica (18.05.), Spišská Nová Ves (19.05.), Michalovce (21.05.), Bardejov (22.05.), Ružomberok (23.05.), Považská Bystrica (12.06.) a Levice (13.06.).

Na doposiaľ odohraných koncertoch sa fanúšikom páči najmä to, ako to Adele s Richardom na javisku spolu ladí a že ich spoločné rozhovory sú humorné aj vážne zároveň.

„Máme to šťastie, že sa vieme rozprávať na takej až surreálnej úrovni. Niekedy hovoríme o blbostiach a tvárime sa pri tom veľmi vážne, čo mňa osobne veľmi baví. Ja sa nepotrebujem vždy rozprávať logicky. Milujem, ak sa nám darí generovať absurdity, ktoré ale, samozrejme, majú nejakú tú svoju tému. Len toto sa nedá s každým. S Richardom to ide, a preto je aj pre mňa naše spoločné turné nielen prácou, ale i príjemnou zábavou," uviedla pre médiá Adela Vinczeová a dodala: „Myslím si, že na to človek musí mať bunky, ak takto dokáže dlhodobo fungovať. Neviem si predstaviť tie rockové kapely, ktoré sú na celoročnom turné. Pre mňa je to zatiaľ veľmi príjemne strávený čas aj preto, že cestujeme po Slovensku. Vždy si totiž dávam taký cieľ, že chcem chodiť aj do iných miest a netrčať len v Bratislave a blízkom okolí, aby som nezostala v tej svojej bubline. Dlhodobo by som však asi takto žiť nevedela."

„Už počas jesennej časti som bol veľmi zvedavý, ako to dopadne, pretože polovicu repertoáru tvoria novinky, ktoré ľudia možno až tak nepoznajú. V takom prípade sa zvyknú cítiť pomerne rozpačito, ale nakoniec sa to ukázalo ako veľmi pozitívne. Ľudom sa koncerty páčili a verím, že to bude rovnaké aj teraz," dodal Richard Müller.

