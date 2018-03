TASR

Nie iba Veľká noc je predzvesťou jari pod Tatrami

Na snímke kvety krokusov. — Foto: TASR - Štefan Puškáš

Vysoké Tatry 29. marca (TASR) - Nie iba Veľká noc je predzvesťou jari pod Tatrami. To, že sa blíži, je v tatranskom regióne ešte málo viditeľné, prvé stopy však už turisti môžu objaviť.

"V dolinách a na štítoch Tatier je ešte stále sneh, ktorý sa sem-tam drží aj v podhorí. Cez noc teploty klesajú hlboko pod bod mrazu a aj cez deň je to ešte na teplé oblečenie. To, že je jar už za dverami, však prezrádzajú spod snehu derúce sa jarné kvety, ktoré veľmi nesmelo svojimi farebnými kvietkami vykúkajú z ešte chladnej zeme," uviedol riaditeľ Správy Tatranského národného parku (TANAP) Pavol Majko.

Často ich ešte prikryje sneh, no slnko začína byť dostatočne silné, aby ho rýchlo roztopilo. Okolo ciest a chodníkov je možné vidieť podbele a na lúkach sa sporadicky objavujú aj šafrany. "Ešte to síce nie sú farebné koberce kvetov, no prví otužilci už upozorňujú, že jar sa blíži a čoskoro zavíta aj do Tatier," uzatvára Majko.