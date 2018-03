TASR

Starosta Mýtnej Pavel Greksa zakladá nové hnutie Starostovia

Hnutie sa bude skladať z členov a sympatizantov, ktorí budú združení v oblastných, krajských a celoštátnych organizačných jednotkách, respektíve v miestnych kluboch.

Ilustračné foto — Foto: TASR - Jana Vodnáková

Mýtna 29. marca (TASR) – Na Slovensku má vzniknúť nové politické hnutie Starostovia. Zakladá ho starosta obce Mýtna v okrese Lučenec Pavel Greksa. Pre jeho založenie sa podľa vlastných slov rozhodol preto, že v súčasnosti viac ako inokedy vzniká nutnosť obnoviť dôveru obyvateľov Slovenska k voleným predstaviteľom v štáte. So zberom podpisov potrebných na registráciu plánuje začať po veľkonočných sviatkoch.

„Kto iní ako starostovia, ktorí dennodenne prichádzajú do styku so všetkými vrstvami obyvateľov, môže vytvoriť fungujúci štát, vznikajúci zdola a opierajúci sa o miestnu a regionálnu samosprávu,“ uviedol Greksa ohľadom nového politického subjektu. Vznik politického hnutia Starostovia nemá byť podľa neho len výkrikom jednotlivca a nebude podporovaný žiadnou záujmovou finančnou skupinou.

Hnutie sa bude skladať z členov a sympatizantov, ktorí budú združení v oblastných, krajských a celoštátnych organizačných jednotkách, respektíve v miestnych kluboch. „Orgány hnutia budú kreované od začiatku zdola, čo dáva možnosť každému členovi zapojiť sa podľa svojich možností a schopností do zápasu o najvyšší post v hnutí,“ pokračoval Greksa s tým, že jednou zo zaujímavostí v hnutí by mala byť aj kandidátka do parlamentných volieb. „Bola by zložená z dvoch kandidátov za každý okres a poradie by určovali primárne voľby v hnutí,“ dodal.