Dnes o 13:51 čítanie na minútu 0 zdieľaní Minister Gál chce spomaľovanie súdov zvrátiť čiastkovými krokmi

Priemerná dĺžka súdneho konania vlani narástla vo všetkých štyroch vykazovaných oblastiach – trestnej, občiansko-právnej, obchodnej i v oblasti starostlivosti o maloletých.

Na snímke minister spravodlivosti SR Gábor Gál — Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 29. marca (TASR) – Nový minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd) sa chystá uskutočniť niekoľko čiastkových krokov, ktoré by mali zastaviť viacročný negatívny trend predlžovania súdnych konaní. Gál to uviedol v reakcii na štatistiku jeho rezortu, ktorá ukázala, že súdy sa opäť spomalili aj vlani.

„Musíme riešiť exekúcie, musíme riešiť reštančné veci, to je množstvo čiastkových úkonov,“ uviedol minister v stredu (28.3.) po zasadnutí vlády. Pomôcť by podľa neho mohla pripravovaná reforma Obchodného registra. Ten by mal byť po novom len na jednom alebo dvoch súdoch.

Šéf rezortu však chce tiež zabezpečiť, aby viac nesudcovské práce nerobili sudcovia a dotiahnuť chce i prípravu nového zákona o justičnej službe, vďaka ktorému by sa mohla zvýšiť platová atraktivita práce súdnych úradníkov. „Ťažko sa nám dostávajú aj ľudia do systému, lebo v štátnej správe tie platy sú také aké sú,“ vysvetlil.

Gálova predchodkyňa Lucia Žitňanská (Most-Híd) sa snažila zrýchliť súdy aj tým, že budú odbremenené od enormného množstva exekučných spisov. Pred rokom tak vznikol nový Exekučný súd v Banskej Bystrici, ten má po novom výlučne na starosti túto agendu.

Milióny starých spisov však ešte ležia na súdoch, znížiť ich počet má pomôcť exekučná amnestia. Podľa Gála sa o nej rozhodne na politickej úrovni v koalícii. „Sú rôzne varianty, ktoré vypracovala bývalá ministerka. Čaká sa, ktorý bude vybraný,“ oznámil.

Priemerná dĺžka súdneho konania vlani narástla vo všetkých štyroch vykazovaných oblastiach – trestnej, občiansko-právnej, obchodnej i v oblasti starostlivosti o maloletých. Najdlhšie sa čakalo na rozsudky v obchodných sporoch, tie priemerne trvali 21,6 mesiaca. V roku 2011 to bolo iba 13,8 mesiaca. Odvtedy dĺžka konania narastá, v roku 2016 predstavovala 19,2 mesiaca.

Prioritami Gála po nástupe do funkcie sú zmena spôsobu voľby policajného prezidenta, zmena nastavenia policajnej inšpekcie, zmena pravidiel pri voľbe ústavných sudcov či zrýchlenie a zefektívnenie výkonu spravodlivosti. „Aktuálne je veľmi vážna téma Obchodný register, ktorý by mohol byť takou výkladnou skriňou toho, ako môže fungovať e-government,“ priblížil projekt v hodnote 10 miliónov eur, financovaný z prostriedkov EÚ.