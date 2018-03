TASR

Pápež vyzval na Zelený štvrtok kňazov, aby boli nablízku hriešnikom

Pápež František celebruje svätú omšu svätenia olejov v Bazilike sv. Petra vo Vatikáne 29. marca 2018. Na Zelený štvrtok si veriaci pripomínajú ustanovenie sviatosti kňazstva a Eucharistie. — Foto: TASR/AP

Vatikán 29. marca (TASR) - Pápež František vyzval na Zelený štvrtok kňazov, aby sa duchovne priblížili k hrešiacim jednotlivcom a netrvali pri kázňach na cirkevnom práve. František vyslovil túto radu počas omše svätenia olejov vo vatikánskej Bazilike sv. Petra.

František v homílii varoval kňazov, aby ich počas kázní nezvádzalo nástojiť na cirkevnom práve a doktríne, keďže by to mohlo vzdialiť bežných veriacich od Ježiša. Dokonca aj keď sa ľudia dopustia cudzoložstva, kňazi by to nemali posudzovať právnym dogmatizmom. Namiesto toho by kňazi mali podľa pápeža pomáhať cudzoložníkom, aby hľadeli dopredu, a nie späť - aj keď im musia znova a znova opakovať, aby už nehrešili.

Františkovo napomenutie prišlo v čase, keď jeho otvorenosť voči rozvedeným a znovu vydatým či ženatým katolíkom značne rozdelilo cirkev, pripomína agentúra AP.