TASR

Dnes o 11:55 RTVS počas Veľkého piatku neodvysiela hokejový semifinálový zápas

Rozhodnutiu predchádzali rokovania s vedením najvyššej hokejovej súťaže.

Ilustračné foto — Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 29. marca (TASR) - RTVS na Veľký piatok neodvysiela semifinálový zápas Kaufland play off Tipsport ligy. Prednosť počas tohto cirkevného sviatku dostanú programy s duchovnou tematikou. TASR o tom informoval PR manažér junior zo sekcie marketingu a komunikácie Stanislav Čačko.

Rozhodnutiu predchádzali rokovania s vedením najvyššej hokejovej súťaže. "Sú dva veľké cirkevné sviatky v tejto krajine - Veľká noc a Vianoce. Počas týchto sviatkov ani národná lotériová spoločnosť nežrebuje svoje hry. Aj my v tej chvíli chceme priniesť programy pre tú časť divákov, ktorá od RTVS ako verejnoprávnej televízie očakáva duchovný obsah. V tento deň prinesieme priamy prenos Krížovej cesty z rímskeho Kolosea, služby Božie a celý rad dokumentov s podobnou tematikou. Ospravedlňujeme sa športovým fanúšikom, ktorým prinášame kompletné vysielanie Tipsport ligy, no na Veľký piatok dávame prednosť duchovnému vysielaniu," uviedol riaditeľ sekcie programových služieb RTVS Tibor Búza.

"Spolu s vedením najvyššej hokejovej súťaže sme urobili maximum, aby sa play off dostalo na obrazovky počas každého hracieho dňa. Som rád, že sa to s výnimkou jediného dňa podarilo. Obe strany urobia do budúcej sezóny maximum pre to, aby sa hrací kalendár s programovými potrebami RTVS zladil ešte lepšie," dodal riaditeľ sekcie športu RTVS Matej Hajko.