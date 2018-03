TASR

Dnes o 11:52 čítanie na 3 minúty 0 zdieľaní Chárovi sa jedna sezóna máli: Som presvedčený, že budem hrať aj po nej

Chára odštartoval zámorskú kariéru v New Yorku Islanders, neskôr prestúpil do Ottawy Senators.

Na archívnej snímke Zdeno Chára — Foto: TASR/AP

Boston 29. marca (TASR) - Zdeno Chára verí, že si hokejovú kariéru v zámorskej NHL predĺži na viac ako len jeden ročník. Slovenský veterán to povedal pre zámorské médiá po podpise nového kontraktu, ktorým spečatil svoje pôsobenie v Bostone Bruins o ďalšiu sezónu.

Napriek tomu, že má už 41 rokov, neplánuje zavesiť korčule na klinec. Naopak, aj v prebiehajúcej sezóne potvrdzuje, že patrí medzi lídrov "medveďov". Ich kapitán nastúpil na 68 duelov, v ktorých nazbieral sedem gólov a 16 asistencií a až 26 plusových bodov. Vedenie klubu tak odmenilo svojho dlhoročného kapitána novým kontraktom, podľa ktorého zarobí päť miliónov amerických dolárov, ďalších 1,75 milióna môže získať na základe výkonnostných bonusov.

Chára sa však už teraz pozerá ďalej. "Som presvedčený, že budem hrať aj po vypršaní tohto kontraktu. Bez ohľadu na to, ako dlho chcete pokračovať, musíte podávať výkony. Takže viem, že každý večer tam musím vyjsť a odviesť si svoju prácu. Podať spoľahlivý výkon, hrať tvrdo, pracovať tvrdo a byť skvelým príkladom pre mojich spoluhráčov. Ten zvyšok potom zapadne na svoje miesto," citovala ho agentúra AP.

Hrdý na tím

Chára neuvažoval o zmene pôsobiska, kariéru chce dokončiť v Bostone, kde sa okrem výkonov na ľade môže podieľať aj na rozvoji talentovaných mladíkov Charlieho McAvoya, Jakea DeBruska či Andersa Bjorka. "Verím tomuto tímu a je veľmi vzrušujúce byť jeho súčasťou. Myslím si, že má šancu uspieť a to je všetko, čo si môžete želať. Zvyšok je na nás, aby sme to ukázali na ľade. Takže áno, moja priorita bola zostať v Bostone," povedal.

Päťnásobný účastník Zápasu hviezd a najlepší obranca ligy z roku 2009 momentálne pauzuje, keďže 13. marca utrpel proti Caroline Hurricanes bližšie nešpecifikované zranenie v hornej časti tela. Počas marca chýbali Bruins aj Patrice Bergeron, David Backes, Rick Nash, Torey Krug, McAvoy či DeBrusk, no klub napriek tomu podáva výborné výkony a patrí mu druhá priečka vo Východnej konferencii. Na vedúcu Tampu stráca len bod, pričom má zápas k dobru a už dlhšie istú účasť v play off.

"Som veľmi hrdý na tento tím a na to, čo chalani dokázali napriek množstvu zranení. Je to skvelá indikácia, že tento tím sa nikdy nevzdáva a bojuje do záverečnej sirény," dodal Chára.

Aj napriek veku je najvyťaženejší hráč

Napriek svojmu veku je stále najvyťaženejší hráč tímu, priemerne strávi na ľade vyše 23 minút. Chára hrá už svoju dvadsiatu sezónu v profilige. "Tento rok je dominantný hráč. Stále ide do všetkých tvrdých súbojov, nebojí sa žiadnych situácií a obhájil úlohu, ktorú si vytvoril," povedal generálny manažér Bruins Don Sweeney.

Chárovi by sa po prebiehajúcej sezóne skončil doterajší sedemročný kontrakt na 45 miliónov dolárov, svojimi výkonmi si vybojoval nový. "Vôbec ma neprekvapí, keď tu budeme o rok sedieť znovu, pretože povedal, že chce pokračovať. Stmeľuje celý náš klub. Každý hráč si uvedomuje, že latka je nastavená naozaj vysoko, keď je tu hráč, ktorý dosiahol tak veľa ako on. Niekedy, keď sa ho snažíme dostať z ľadu, on tam chce byť ešte dlhšie. Myslím si, že Zdeno je príklad excelentného hráča," dodal.

Chára odštartoval zámorskú kariéru v New Yorku Islanders, neskôr prestúpil do Ottawy Senators. V Bostone pôsobí ako kapitán od sezóny 2006/2007. Momentálne je druhý najstarší aktívny hráč a najdlhšie slúžiaci kapitán zámorskej súťaže. V roku 2009 dostal Norrisovu trofej pre najlepšieho obrancu profiligy a v roku 2011 sa radoval zo zisku Stanleyho pohára. Štyridsaťjedenročný obranca nazbieral v základnej časti NHL 627 bodov (195+432) v 1418 vystúpeniach. V 147 dueloch play off pridal 59 bodov (15+44).

Na konte má aj dve strieborné medaily z majstrovstiev sveta a jednu zo Svetového pohára 2016 v drese spoločného tímu Európy.