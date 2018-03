TASR

Nitra verzus Banská Bystrica tentoraz už v semifinále, séria je bez favorita

Hoci ide o súboj víťaza základnej časti so 4. tímom, nedá sa povedať, že by bola Nitra favorit. Barani totiž vyhrali uplynulých päť vzájomných zápasov a triumfovali aj vo vlaňajšej finálovej sérii.

Ilustračná snímka. — Foto: TASR/Henrich Mišovič

Nitra/Banská Bystrica 29. marca (TASR) - Piatykrát v rade sa vo vyraďovacích bojoch v najvyššej slovenskej súťaži stretnú hokejisti HK Nitra a HC '05 iClinic Banská Bystrica. Hoci ide o súboj víťaza základnej časti so štvrtým tímom, nedá sa povedať, že by bola Nitra jasný favorit. "Barani" totiž vyhrali uplynulých päť vzájomných zápasov a triumfovali aj vo vlaňajšej finálovej sérii.

Pre mnohých fanúšikov oboch tímov je semifinálová konfrontácia predčasným finále. Dramatická základná časť usadila na čelo Nitru, "barani" po poslednom kole klesli na štvrtú priečku a keďže ani zvyšné dva tímy elitnej štvorky v prvom kole play off nezaváhali, stretnú sa finalisti uplynulých dvoch sezón už v semifinále.

Medzi tímami je rivalita už od prvej vzájomnej série v play off v roku 2010. Vtedy Nitra v pozícii siedmeho tímu po základnej časti vyradila druhú Banskú Bystricu 4:2 na zápasy. K ich konfrontácii dochádza pravidelne od roku 2014 a lepšiu bilanciu z piatich doterajších sérií má Nitra - 3:2. Za uplynulých dvanásť mesiacov je na tom však výrazne lepšie Banská Bystrica. "Barani" zdolali Nitru vo finálovej sérii minulej sezóny 4:1 na zápasy a zo šiestich vzájomných duelov základnej časti 2017/18 prehrali iba prvý. Zaujímavá je aj ich víťazná päťzápasová séria na nitrianskom ľade.

Oba tímy sa do semifinále prebojovali pomerne hladko. Nitra proti Novým Zámkom zabudla na vyrovnanú bilanciu zo základnej časti (3:3) a proti ôsmemu tímu dlhodobej časti potvrdila rolu favorita. Po výsledkoch 8:1, 4:1, 5:4 pp a 3:1 sa stala prvým semifinalistom. Tréner Antonín Stavjaňa sa rovnako ako v základnej časti mohol spoľahnúť na produktívnu dvojicu Michal Krištof - Matej Paulovič, ktorá mala podiel na 14-tich góloch (bilancia 7+7).

Banskobystričania mali v ceste do semifinále HC Košice, proti ktorému mali podobne priaznivú bilanciu zo základnej časti ako proti Nitre. V zaujímavej sérii využili slabšiu formu, ktorá "oceliarov" sprevádzala už v závere základnej časti, dvakrát si udržali čisté konto a po víťaznom góle Asselina v predĺžení piateho zápasu ukončili sériu. Tú vyhrali po výsledkoch 3:2 sn, 2:1, 2:3 pp, 3:0 a 1:0 pp a piatykrát po sebe sa predstavia v semifinále. Štvorica Hrnka, Skalický, Faille, Pretnar získala vo štvrťfinále po tri kanadské body, no veľkou oporou bol najmä brankár Jan Lukáš, ktorý si udržal 96,47-percentnú úspešnosť zásahov.

Nitra - Banská Bystrica v play off: štvrťfinále 2009/2010: Nitra - Banská Bystrica 4:2 na zápasy semifinále 2013/2014: Nitra - Banská Bystrica 4:1 semifinále 2014/2015: Nitra - Banská Bystrica 3:4 finále 2015/2016: Nitra - Banská Bystrica 4:2 finále 2016/2017: Nitra - Banská Bystrica 1:4 vzájomné zápasy v prebiehajúcej sezóne z pohľadu Nitry: 3:2 pp, 1:7, 0:3, 1:2, 3:6, 1:4 Program semifinále play off TL 2017/18: štvrtok, 29. marca, 18.00: Nitra - Banská Bystrica piatok, 30. marca, 17.00: Nitra - Banská Bystrica pondelok, 2. apríla, 18.00: Banská Bystrica - Nitra utorok, 3. apríla, 18.00: Banská Bystrica - Nitra piatok, 6. apríla, 18.00: Nitra - Banská Bystrica nedeľa, 8. apríla, 18.00: Banská Bystrica - Nitra utorok, 10. apríla, 18.00: Nitra - Banská Bystrica

Nitrania túžia po odplate, Kutálek: Dôležité budú už prvé dva zápasy

Prišiel čas na odplatu, veria v Nitre. Nedávne vzájomné zápasy hokejistov HK Nitra a HC '05 iClinic Banská Bystrica vyznievajú pre "baranov," no Nitrania túžia po odvete aj za vlaňajšie finále. Tréner Antonín Stavjaňa pred semifinálovou sériou Kaufland play off Tipsport Ligy verí, že ofenzívne prednosti jeho tímu zvíťazia nad "strojovosťou" súpera.

Päť prehier v rade s Banskou Bystricou, k tomu aj bolestivá spomienka na vlaňajšie finále. Nitrania síce vyhrali základnú časť Tipsport Ligy, ale najmä vzhľadom na vzájomnú bilanciu sa nedá povedať, že by boli jednoznačný favorit série. "Pozeráme sa na to, že chceme ísť do finále. Je jedno, či hráme proti Banskej Bystrici alebo Zvolenu. Ak na to máme, musíme to dokázať," výstižne konštatoval Stavjaňa. Jeho zverenci už v prvom kole Kaufland play off Tipsport Ligy dokázali, že vzájomné zápasy v základnej časti nič neznamenajú. S Novými Zámkami mali v dlhodobej časti bilanciu 3:3, ale vo vyraďovačke ich zdolali 4:0 na zápasy. Úradujúci majster však bude iná kategória. "Barani" v prvom kole vyradili Košice a veriť si budú aj proti svojmu veľkému rivalovi. "Verím, že naša ofenzívna kreativita prebije istú strojovosť, akou sa prezentuje náš súper," poznamenal Stavjaňa.

Pred semifinálovou sériu je isté, že finálové zloženie bude po dvoch rokoch iné. Zároveň však jeden z tejto dvojice dosiahne finálový hetrik. Nitrania túžia po odplate, Banskobystričania zase po potvrdení dominancie nad týmto súperom. Obaja mali na prípravu na semifinále dostatok času, po prvom kole ušetrili dostatok síl. "Na chvíľu sme vypli od hokeja, ale príliš dlhé voľno by bolo na škodu. Sme správne naladení. Oni majú fyzicky zdatné mužstvo, ale aj technických hráčov. My budeme chcieť zúročiť prednosti našej hry a hokejový um," priznal Tibor Kutálek. Skúsený útočník bol vlani pri tom, keď Nitra prehrala finále s Banskou Bystricou. Vtedy začínala u súpera, ale nádejný stav 1:1 doma nezúročila a dva zbabrané závery zápasov znamenali náskok 3:1 pre súpera. "Teraz budeme mať v prvých dvoch zápasoch výhodu domáceho prostredia, ktorú treba využiť. Myslím si, že už prvé dve stretnutia budú hrať veľkú rolu," dodal Kutálek.

Pred semifinále s Nitrou vzrástol u Bystričanov víťazný apetít

Pred semifinálovou sériou Kaufland play off Tipsport Ligy si hokejisti HC'05 iClinic Banská Bystrica dopriali dva dni oddychu, vyčistili hlavy, vyhnali z nich predchádzajúceho nepríjemného súpera z Košíc a nahradili ešte nepríjemnejším Nitrou. Zaujímavý recept na regeneráciu si zvolil hrdina piateho zápasu so shutoutom brankár Jan Lukáš. Zalovil do gastronómie, vymiešaným čerstvým mäsom naplnil žalúdok a hneď sa cítil lepšie, oddýchnutejšie.

"Po poslednom vypätom zápase s Košicami som si doprial tatarák, dobre sa najedol, vyspal a dúfam, že to bude teraz aj poznať," zasmial sa nad svojím gurmánskym apetítom. "Ja som si dosiaľ play off až tak veľmi v kariére neužil. V Znojme sme sa dostali do finále EBEL, prehrali sme so Salzburgom, a to je zatiaľ moje jediné áčkové play off, druhé bolo v prvej lige s Kladnom po vypadnutí v prvom kole. Teraz dúfam, že toto bude najúspešnejšie, treba mi však konštantné výkony preniesť aj do semifinále. Nira má kvalitné všetky lajny, pozor si treba dávať pozor na všetkých hráčov. Máme s nimi dobrú bilanciu, päť víťazstiev zo šiestich v základnej časti, no v play off sa každé mužstvo nachystá inak, zodpovednejšie, lepšie."

Po štvrťfinále s Košicami bolo dôležité poriadne vyčistiť hlavy a bleskovo zregenerovať, fyzicky i psychicky. Zregenerovať musel aj tréner Vladimír Országh, ktorý si užil vypätých momentov vrchovate. "Ja som si oddýchol jeden deň, no už na ďalší sme museli pripravovať veci na Nitru. Času na oddych veľa nebolo, hráči ho však nutne potrebovali, aby prišli na iné myšlienky, pretože séria proti Košiciam bola ťažká. Dva dni si vyplnili oddychom, dva tréningom, niečo si aj pozreli na videu."

Či to bude predčasné finále, ako napovedajú vizitky oboch súperov, finalistov z vlaňajška, by bolo nezmyselné tvrdiť, čo je však zrejmé, obaja súperi sa tak dokonale poznajú, že sa ťažko niečím prekvapia. "My s Nitrou sme už niečo odohrali a panuje medzi nami značná rivalita," zmienil sa Országh. "Zápasy vo výbornej atmésfére sú vypäté na oboch štadiónoch. Máme čo ponúknuť, Nitra je známa svojou ofenzívnosťou, kreatívnymi individualitami, vedia streliť gól, doma je veľmi silná. Za jej výhodu sa považuje stabilizovaná kostra tímu už niekoľko rokov, ktorú vhodne dopĺňa. My sme na tom inak, väčšinou vymieňame viac ako polovicu mužstva, takže pre niektorých hráčov to bude niečo nové, pre piatich šiestich aj o rutine. Vieme, čo môžeme od Nitry očakávať, oni vedia rovnako ako hráme, herné systémy sa nemenia, skôr niektoré detaily. Znovu to bude o maličkostiach, o výkonoch brankároch, presilovkách, oslabeniach, kto bude mať aktuálne lepšiu formu."

Zdravotný stav mužstva je aj o zraneniach, Vladimír Országh si ešte počká, ako na tom budú tesne pred zápasom. Ako soľ proti Košiciam chýbal Tomáš Surový, tmel v kabíne i na ľade. "Všetko sa uvidí až vo štvrtok. My sa však pripravujeme na každý jeden variant, aj preto v tréningoch sme nacvičovali všetko tak, ako vždy, keď sme komplet. Na každé mužstvo sa špeciálne pripravujeme, pred každým zápasom. V play off ideme úplne do detailov, pokúšame sa niečo také vymyslieť, čo by nám pomohlo ťažkého súpera prekvapiť a napokon zdolať."

Priniesť si spod Zobora jedno víťazstvo bude dobré, dokonca sa prízvukuje akási povinnosť. Tréner Országh k tomu dodáva: "Vždy chceme zvonku aspoň jeden vyhratý zápas priniesť, a to platí aj teraz. Pre nás je každý jeden zápas, na ktorý sa chystáme, mimoriadne dôležitý, preto vyžadujeme od každého hráča maximálne sústredenie. Psychiku pomáha doladiť aj psychológ. S Petrom Bielikom už pár rokov spolupracujeme, je súčasťou mužstva, zabehali sme nejaký rytmus a aj rituály. Každý hráč sa môže na neho obrátiť, nechať si poradiť, alebo sa len tak porozprávať. Nemusia to byť iba témy o hokeji, no pomáhajú napríklad pri lepšej koncentrácii."

Pri neúčasti zraneného Tomáša Surového kapitánske céčko nosí Marek Bartánus a ako povedal: "Všetky predchádzajúce výsledky, nech sú pre nás veľmi úspešné, sa mažú. Vychádza to opäť na veľmi vyrovnanú sériu, už len preto, že celú sezónu sme bojovali plece pri pleci. Nepochybne to bude atraktívna séria pre divákov a my sa na ňu tešíme. Súpera sme si teoreticky rozobrali a celý jeho herný systém. Spoľahneme sa na brankára Jana Lukáša, dúfam, že mu pomôžeme tak, aby to nemal zložité."

Marek Bartánus spomenul aj zraneného Tomáša Surového. "Veľmi nám chýba a dúfam, že čoskoro naskočí na ľad, na suchu to už vyzeralo na tréningu celkom dobre. Dôležitý bude názor lekárov i jeho samotného, pretože sa nič nemôže podceniť. Po Košiciach sa všetci hráči dávali dohromady a boli sme za dva dni voľna radi. Veľmi nám pomohli, ja som si v nedeľu doprial prechádzku, v pondelok som bol v saune, cítim sa dobre. Dúfam, že uplatníme to, čo nás vždy zdobilo. Sme fyzické mužstvo, máme radi tlak do bránky, neustále sa snažíme znepríjemňovať brankárovi život. Proti Košiciam sme však vynikli aj pri hre vzadu, na čele s výborným Honzom Lukášom. Defenzíva v Nitre bude veľmi dôležitá, očakávame hlavne v úvodných desiatich minútach veľký tlak. Pevne verím, že si jeden vyhratý zápas z Nitry odvezieme, podľa mňa hneď ten prvý."