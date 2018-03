Dobré noviny

Dnes o 09:19 čítanie na 3 minúty 0 zdieľaní Toto je 5 slovenských výrobkov, ktoré získali ocenenie najlepšie na svete

Slovenské výrobky patria do svetovej špičky. Pozrite si to najlepšie, čo vyrábame na Slovensku.

— Foto: Facebook/LYRA Chocolate, Facebook.com/gentlejam

BRATISLAVA 29. marca - Slovenskí výrobcovia nám robia vo svete dobré meno. Dôkazom sú úspechy, ktoré za hranicami našej krajiny dosahujú. Kvalita a oduševnenie, ktoré do svojej práce vkladajú, sa im vracajú nielen v podobe spokojných zákazníkov, ale aj najvýznamnejších ocenení.

Čokoláda Lyra z Nitry – svetová kvalita čokolády

V Nitre sa vyrába čokoláda, ktorú by nám závideli i najlepšie čokoládovne z Belgicka. Čokoládovňu Lyra, založili v roku 2008 Karol Stýbla a Milan Lukáč. Pôvodný nápad dovážať čokoládu z Belgicka sa zmenil na výrobu čokolády, a dnes už Lyra patrí medzi najlepšie produkty vyrábané na Slovensku. Lyra vyhráva sútaže po celom svete - LYRA MANDALA získala ako prvá slovenská čokoláda zlatú hviezdu Great Taste na festivale v Londýne. O výrobu čokolády sa stará majster a zakladateľ Karol Stýbla, jeden zo štyroch ľudí na svete s prestížnym titulom Fino de Aroma Master Chef Chocolatier. Čokoládu Lyra nájdete po celom Slovensku, stačí kliknúť na mapu a zistiť kde ich nájdete vo vašom okolí.

Najlepšia čokoláda na svete. Foto: Facebook.com/lyrachocolate

Prečítajte si tiež: Slovák patrí medzi najlepších čokolatierov sveta: Horká čokoláda často obsahuje viac cukru, než mliečna

Gentle Jam zo Žiliny – dajte si ručne robené omáčky a džemy s alkoholom

Malá firma zo Žiliny oslavuje úspechy každý rok. Ivetka Hrabovská prišla s nápadom zmiešať omáčky a džemy s prvotriednym alkoholom a odvtedy je Gentle Jam na slovenskom a zahraničnom trhu absolútne výnimočný. v roku 2016 triumfovali na najprestížnejšej gastro súťaži sveta Great Taste, kde získali zlatú hviezdu. V roku 2017 dosiahli ešte viac: ZLATÚ MEDAILU na svetovej súťaži džemov v Azerbajdžane, kde ich produkty boli najlepšie z 22 krajín.

„Komisia skúšala všetky džemy, najviac ich ale zaujal GentleJam. Džemy boli iné a neobvyklé. Slovensko získalo ZLATO, na čo sme veľmi hrdí,“ prezradil o najnovšom titule šéfkuchár Miloš Lachkovič.

GentleJam zo Slovenska. Foto: Facebook.com/gentlejam

Prečítajte si tiež: Nikdy v živote ho nevarila, tento rok Východniarka vyhrala súťaž o najlepší džem na svete

Rodinné vinárstvo Ostrožovič

Rodinná firma J&J Ostrožovič je vinohradnícko-vinárska firma s najdlhšou históriou na slovenskom Tokaji. Manželia Jaro a Jarka svoju prácu robia s láskou a oduševnenosťou. Ich poctivá práca a dokonalé vínko získalo v roku 2018 hneď niekoľko ocenení. Vinárstvo Ostrožovič sa stalo šampiónom spomedzi všetkých súťažiacich v kategórii prírodne sladkých vín na najprestížnejšej svetovej súťaži Vinalies Internationales Paris za Tokajskú výberovú esenciu ročník 2000. Ďalší úspech vinárstvo zaznamenalo na súťaži Black Sea Region Wines & Spirits Contest Kišinev, Moldavsko, kde získali 3 zlaté medaily. Meno Ostrožovič zarezonovalo aj na súťaži Bacchus Wine International Competition v Španielsku, odkiaľ si odniesli Veľkú zlatú medailu.

Tokajská výberová esencia ročník 2000 Foto: ostrozovic.sk

Apimed medovina – rodinná tradícia z Dolnej Krupej

Manželia Peter a Mária Kudláčoví sú držitelia titulu Najlepšia medovina sveta „Best Mead in the World“ zo súťaže APIMONDIA 2015 v Južnej Kórei. Tradícia je pre nich dôležitá, ich cieľom je nadviazať na hodnoty našich predkov. Okrem prvotriednej medoviny si u nich môžete zakúpiť aj skvelé medové výrobky.

Medovina Apimed. Foto: Facebook.com/pg/trnavskamedovina

Košický med je najlepší na svete

Včelári z filmy Slovenský med sa včeláreniu venujú už viac ako 70 rokov a ich med už oficiálne patrí medzi najlepšie na svete. Prvú zlatú medailu získal talentovaný včelár ešte v roku 2013 v Kyjeve. V októbri 2017 získal Tibor Vargapál z Košíc v tureckom Istanbule 5 zlatých a 4 strieborné medaily. Ich med bol na výstave Apimondia vyhlásený za najlepší na svete. Ich predajňu nájdete v Košiciach na Námestí osloboditeľov 20, ale ak sa chcete pozrieť do ich včelárskej farmy, zájdite do okresu Trebišov, do dedinky Hraň. Včely sú umiestnené v malebnom prostredí pod agátovou horou v nadmorskej výške 100 m.