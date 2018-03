Marián Balázs

Dnes o 20:19 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Mária Čírová si ľahla k dievčatku v kóme a začala spievať. Na to, čo sa stalo potom, nikdy nezabudne

Ďalším hosťom relácie KRIŽOVATKY s Mariánom Balázsom bola správkyňa nadácie detského kardiocentra Mária Kadlečíková.

BRATISLAVA 28. marca - Hosťom relácie Križovatky Mariána Balázsa je správkyňa nadácie detského kardiocentra Mária Kadlečíková. V rozhovore Mária Kadlečíková priblížila, ako nadácia vznikla, to, ako v súčasnosti funguje a tiež to, ako lekári dennodenne pomáhajú zachraňovať životy nevinných detí.

Ako vznikla nadácia?

Pred rokom deväťdesiat na Slovensku žiadne nadácie neboli. Pán Mašura je lekár, ktorý ako prvý prišiel s nápadom založenia nadácie pre detičky s ochorením srdca. Zmobilizovalo sa hneď niekoľko lekárov a v roku 1992 vytvorili prvú nadáciu. Nadácia existuje už krásnych 25 rokov.

Známe osobnosti pomáhajú

Pani Kadlečíková spomenula, že nadáciu navštevujú známe osobnosti ako napríklad Katarína Hasprová, Jaro Bekr a Monika Hilmerová. Katarína sa stala pre deti kráľovnou. Bola prvou známou osobnosťou, ktorá kardiocentrum navštívila a navštevuje ho už viac ako 15 rokov. Deťom nosieva často darčeky alebo koláčiky. „Sú to ľudia, ktorí prídu, aj keď im zavoláte o polnoci, kedykoľvek," prezradila Mária Kadlečíková.

Emotívny, ale krásny príbeh o návšteve Márie Čírovej

Mária Čírová je dlhodobou podporovateľkou Nadácie Detského kardiocentra. Foto: archív NDKC

Jedného dňa pani Mária oslovila Máriu Čírovú. „Nikdy na ten deň nezabudne," priznala pani Kadlečíková. Mária sa prišla prvýkrát do centra pozrieť na lekárov, ako pomáhajú malým pacientom. „Triasla sa, bála sa. Išla za dievčatkom na izolačku, ktoré je v bdelej kóme. Mária si ľahla k Eme do postele a začala jej spievať. Spievala jej viac ako 15 minút". Emka je dievčatko, ktoré malo problémy od malička, ale lekári jej v 12 rokoch dávali nádej, že sa jej polepší a problémy ustúpia. No jedného dňa odpadla a upadla do bdelej kómy. „Úprimne som ju obdivovala. Pohľad na Emu bol nezabudnuteľný, výraz v tvári mala úplne iný, ako keď sme vošli do izby," povedala Mária Kadlečíková. Podľa jej slov Mária Čírová ešte Emke sľúbila, že sa uvidia, keď príde koncertovať do Martina. „Ja si myslím, že Ema vedela, že jej spievala práve Mária a odchádzali sme odtiaľ s tým, že Ema mala úsmev na tvári," dodala Mária Kadlečíková.

Viac sa dozviete v rozhovore, v ktorom Mária Kadlečíková popisuje vznik a históriu nadácie a taktiež pomoc známych osobností deťom.