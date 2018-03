Dobré noviny

Dnes o 18:19 čítanie na minútu 0 zdieľaní Chcete schudnúť? Tento druh alkoholu vám k tomu pomôže, tvrdia lotyšskí vedci

Zabudnite na drastické diéty. Tento druh alkoholu si veľmi rýchlo obľúbite.

RIGA 28. marca - Patríte aj vy do skupiny ľudí, ktorí obľubujú gin? Veď prečo by aj nie. Je to osviežujúci nápoj vhodný tak na horúce letné dni, ako aj na zapíjanie trápenia na konci ťažkého dňa. Okrem toho, že vynikajúco chutí, zdá sa, že by mohol byť nápomocný u tých, ktorí pravidelne bojujú s rôznymi diétami. Hovorí sa, že gin je navrhnutý tak, aby pomáhal urýchliť metabolizmus.

Podľa štúdie, ktorú uskutočnili vedci na Univerzite Sigulda v Lotyšsku, gin môže skutočne zrýchliť váš metabolizmus a pomôže vášmu telu efektívnejšie spaľovať kalórie. Aby bolo možné vykonať výskum, vedci využili dve samostatné skupiny myší, gin a vodu. Prekvapivo, myšiam, ktorým bol aplikovaný dúšok ginu, narástol metabolizmus o 17 percent. U tých, ktorým sa ušla voda, neboli zaznamenané žiadne zmeny. „Konzumácia ginu viedla k výraznému zvýšeniu rýchlosti metabolizmu, čo naznačuje, že gin môže mať telesný účinok na chudnutie,“ vysvetlila výsledky experimentu autorka štúdie Thisa Lyeová.

Doterajší výskum nevylučuje, že gin naozaj podporuje chudnutie, žiaľ na 100 % toto tvrdenie zatiaľ nie je potvrdené. Je totiž potrebný podrobnejší výskum zameraný na ľudí, aby sa oficiálne dalo prehlásiť, že tento typ alkoholu je nápomocný pri diétach.

Ako si pripraviť osviežujúci Gin Tonic

Potrebujeme:

4 cl ginu

8 cl toniku

koliesko citróna na ozdobenie

3-4 kocky ľadu

Ako na to:

Do vysokého pohára vložíme kocky ľadu, nalejeme pripravený gin, dolejeme tonikom. Okraj pohára môžeme ozdobiť nakrojeným kolieskom citrónu alebo si citrón môžeme vložiť priamo do drinku.