Dnes o 18:19 čítanie na 3 minúty 0 zdieľaní Tento kameň by mal mať doma každý. Starí rodičia nedali na tento prírodný liek dopustiť

Je to neprávom zabudnutá látka, ktorá je jedinečná vďaka svojim vlastnostiam, a preto by sme jej blahodárne účinky mali poznať aj dnes.

Kamenec je prírodný kryštalický síran hlinitodraselný. — Foto: Wikimedia CC

Bratislava 5. novembra (Dobré noviny) - Súčasným módnym trendom je mať bezchybne hladkú pokožku. A je úplne jedno, či je leto alebo zima. A tak sa každý deň mnohí z nás snažia odstrániť z tela neželané chĺpky, čo však so sebou neraz prináša aj rôzne nežiaduce následky.

Začervenaná pokožka, vyrážky či rezná rana. Toto všetko a oveľa viac trápi nielen ženy, ale aj mužov, ktorí pravidelne bojujú so svojím strniskom. Porezať sa však na nohách či na tvári nie je žiadna sranda, a tak treba ranu čím skôr ošetriť. Na dezinfekciu mnohí ľudia používajú vodu po holení, tá však neraz pôsobí na pokožku agresívne, čím môže spôsobiť viac šarapaty ako osohu. Existuje však aj oveľa účinnejší, neprávom zabudnutý liek, na ktorý naši predkovia nedali dopustiť. Je to kamenec, ktorý je známy najmä v súvislosti s holením a vďaka svojim jedinečným vlastnostiam.

Kamenec je prírodný kryštalický síran hlinitodraselný, ktorý neobsahuje žiadne chemické konzervanty. Jeho širokospektrálne využitie poznali už 2000 rokov pred naším letopočtom v starovekom Egypte. Ešte donedávna ho však v holiacej taštičke mali aj naši dedkovia, ktorí poznali jeho liečivé a antiseptické vlastnosti. Keďže však ide o jeden z najlepších prírodných kozmetických prostriedkov, mali by sme jeho blahodárne účinky poznať aj dnes.

Čo všetko dokáže? Na kožu pôsobí silne sťahujúcimi účinkami, preto funguje ako perfektná starostlivosť po holení, pretože dokáže zastaviť drobné krvácanie.

Spoľahlivo sťahuje aj póry, čo ocenia dámy po čistení pleti.

Urýchľuje celkovú regeneráciu pokožky.

. Pôsobí antibakteriálne, dokáže vykynožiť rôzne choroboplodné zárodky. Je to napríklad vhodná prevencia proti plesňovým ochoreniam chodidiel aj rúk .

. Slúži aj ako spoľahlivá prevencia proti zápalom pokožky .

Zužuje vývody potných kanálov, čím obmedzuje potenie ako také. Nebráni však prirodzenému výparu potu, ktorý je dôležitý na ochladzovanie v období letných horúčav. Pôsobí však často oveľa lepšie ako mnohé moderné antiperspiranty či deodoranty, čo ocenia aj dospievajúci v období puberty. Navyše jeho výhodou je aj to, že na oblečení nespôsobuje nevzhľadné škvrny.

Neutralizuje aj ďalšie nepríjemné odory, ako sú zapáchajúce nohy. Stačí si v lekárni zohnať mletý zásyp, ktorý je vhodný aj do obuvi.

Spoľahlivo odstráni bolesť i opuchnutie po bodnutí hmyzom (komárom, včelou či osou).

Pri popálení pokožky (či už slnkom alebo horúcim predmetom) príjemne chladí.

Zjemňuje pleť vďaka priaznivému pH, čo je vhodné aj v boji proti akné.

Ako sa používa?

Postihnuté miesto umyjeme čistou vodou a natrieme kamencom. V prípade silnejšieho krvácania kryštál ponecháme na mieste, až kým sa krvácanie nezacelí. Následne pokožku opatrne vysušíme. Látku netreba na pokožku aplikovať opakovane, pretože účinok kamenca vydrží aj niekoľko hodín.

Kamenec nemá žiadnu vôňu, nie je parfumovaný a neobsahuje ani alkohol. Pokožku nijako nedráždi, a tak sa nemusíte báť, že by pri dlhodobom používaní spôsoboval alergie či iné vedľajšie účinky.

Ilustračné foto. Foto: hackcollege.com

Veľkou výhodou je to, že je cenovo veľmi výhodný. Navyše jeden kúsok kamenca vám aj pri dennom aplikovaní môže vydržať niekoľko rokov.

A ak vám tých výhod bolo naozaj málo, mali by ste vedieť, že šikovné gazdinky ho kedysi používali i na lepenie porcelánu, skla, ale aj na opravy trhlín kachlových sporákov. Takže šup s ním do kabelky, nezaberie vám takmer žiadne miesto, no hlavne nikdy neviete, kedy sa vám môže hodiť. ☺