Dobré noviny

Dnes o 09:19 čítanie na 3 minúty 0 zdieľaní Týchto 5 krásnych plemien psov vyšľachtili na Slovensku a málokto o tom vie

Na Slovensku sa podarilo vyšľachtiť päť národných plemien, ktoré sú nielen krásne, ale aj odvážne a silné. Ktoré to sú?

BRATISLAVA 1. apríla (Dobré noviny) - Územie, na ktorom leží Slovensko, je hornatou oblasťou, oddávna sa tu chovali ovce a ľudia sa venovali poľovníctvu. Práve charakter našej krajiny a spôsob života tunajších ľudí viedli k tomu, že sa u nás chovali najmä také plemená psov, ktoré ľuďom pomáhali pri pastierskej a loveckej práci. Domáci maznáčikovia sa z mnohých psíkov stali až časom.

5 plemien psov zo Slovenska

O Slovensku môžeme povedať, že má bohatú a pestrú históriu kynológie. Šľachtitelia pritom vychádzali často z nemeckých plemien, ale snažili sa zachovať aj špecifické rysy niektorých vidieckych psov alebo vytvoriť plemená vhodné práve pre slovenské lesné prostredie. Výsledkom ich úsilia sú tieto prekrásne plemená psov.

Slovenský čuvač

Slovenský čuvač Foto: wikimedia/Jana Goliasova

Najtradičnejším národným plemenom na Slovensku je slovenský čuvač. Ako pastiersky a strážny pes sa pod Tatrami choval už veľmi dávno a pôvodne bol nazývaný tatranským čuvačom. Po tom, ako ho však Medzinárodná kynologická federácia uznala za samostatné plemeno, musel sa premenovať. Tieto biele horské pastierke psy už v minulosti pomáhali na salašoch a uplatňovali sa pri strážení stád oviec a hovädzieho dobytka, ale tiež na stráženie ľudských obydlí. Pri šľachtení sa kládol dôraz na zachovanie jeho bielej srsti, aby bol aj v noci dobre viditeľný a nikto si ho nemohol pomýliť so škodnou zverou.

Je to inteligentný a pokojný pes, ktorému nechýba sebavedomie a je naozaj dobrým strážcom. Čuvač je však od slova počúvať, a presne to pri svojej práci robí. Ak sa nepodcení jeho výchova, stane sa z neho pes, ktorý rád počúva a plní povely. Inak by vám mohla jeho samostatná povaha prerásť cez hlavu. Mimo Slovenska sa tento ovčiarsky pes chová len málo.

Československý vlčiak

Československý vlčiak Foto: wikimedia/MargoPeron

Pohraničná stráž v bývalom Česko-Slovensku potrebovala výkonného strážneho psa na stráženie hraníc. Pri šľachtení chceli zachovať pracovnú kvalitu nemeckého ovčiaka, ku tomu však chceli pridať vlastnosti karpatského vlka, ako ostražitosť, vytrvalosť a odolnosť.

Keď sa šľachtitelia pustili do kríženia psa s vlkom, nič nechceli nechať na náhodu a dobre sa pripravili kvalitným vedeckým výskumom a šľachtiteľským plánom. A hoci sa im nepodarilo zachovať celkom takú poslušnosť a cvičiteľnosť, ako u nemeckého ovčiaka, vzniklo temperamentné a krásne plemeno. Vlčieho predsa však v sebe nezaprie a tento pes je podobne húževnatý a temperamentný. V povahe sa mu však zachovali aj psie vlastnosti, ako spoločenskosť a priateľskosť.

Slovenský kopov

Slovenský kopov Foto: wikimedia

Poľovný durič slovenský kopov slúži najmä ako výkonný lovecký pes na diviačiu zver, azda aj preto, že dokáže veľmi dobre udržať stopu a nerobia mu problém ani husté porasty v lesoch. Tento smelý pes je však aj dobrým strážcom. A hoci jeho predchodcovia boli vyšší a silnejší, časom sa ukázalo, že bude vhodnejšie menšie plemeno. Odvaha a fyzická sila mu však zostali.

Slovenský hrubosrstý stavač

Slovenský hrubosrstý stavač Foto: wikipedia/MartinaVernerová/Urban Michal

Keď začínali s jeho šľachtením, chceli vyšľachtiť kvalitného stavača akými boli nemeckého plemená. To však nebolo všetko. Potrebovali psa, ktorý by bol odolný voči drsnému slovenskému počasiu, aby dokázal pracovať v našich lesoch. Na jeho vyšľachtenie boli použité tri plemená: český fúzač, weimarský stavač a nemecký drôtosrstý stavač.

Tatranský durič

Tatranský durič Foto: TASR/RomanHanc

Pred dvomi rokmi sa slovenskí chovatelia mohli pochváliť vyšľachtením piateho národného plemena, kedy sa narodili šteniatka psovi tatranského duriča a fenke tatranského duriča. Tento poľovný pes je pôvodne krížencom jazvečíka hladkosrstého, slovenského kopova a bavorského farbiara. Je to naše najmladšie plemeno a svoj pôvod má v Michalovciach. Nápomocný je najmä pre poľovníkov vďaka svojmu výborného čuchu a tomu, že dokáže veľmi šikovne vystopovať a ohlásiť nájdenú zver.