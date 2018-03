TASR

TIPSPORTLIGA: V Košiciach sklamanie aj pozitíva, tréneri majú dôveru

Prezident hokejového klubu HC Košice Július Lang, archívna snímka. — Foto: TASR - František Iván

Košice 28. marca (TASR) - O sklamaní, ale aj o pozitívach, ktoré priniesla sezóna 2017/2018 hovoria v hokejovom klube HC Košice. Košické A-mužstvo rovnako ako vlani neprešlo prvým kolom play off Tipsport Ligy a najbližšie dni budú v klube patriť analýze a príprave na ďalšiu sezónu. Ako uviedol prezident klubu Július Lang v stredajšom vydaní denníka Košice:Dnes, vedenie má záujem pokračovať v spolupráci s trénermi Marcelom Šimurdom, Romanom Šimíčkom a Petrom Bartošom.

Po poslednej marcovej sobote je sezóna 2017/2018 pre Košičanov minulosťou. Štvrťfinálovú sériu s Banskou Bystricou prehrali 1:4, čím prakticky zopakovali výsledok z predošlej sezóny, keď nestačili na MHC Martin. "Je to sklamanie. Vieme, že herný prejav mužstva a konečný výsledok neboli vonkoncom ideálne. Chceli sme mať dlhšiu sezónu, ale na druhej strane vidím aj pozitíva. S Banskou Bystricou sme odohrali maximálne vyrovnanú sériu, hoci jej výsledok 1:4 tomu nenapovedá," uviedol Lang pre Košice:Dnes.

Košičania v play off pokračovali v nevýrazných výsledkoch, keď v závere základnej časti prehrali šesť zápasov v rade. Výsledkom bol pád z vrchných priečok na 5. miesto, ktoré im do cesty postavilo úradujúceho majstra. Na neho napokon "oceliari" nestačili, hoci štyri z piatich zápasov sa skončili rozdielom jediného gólu. "Bol by som nerád, ak by sme sa pozerali len na výsledky A-mužstva, lebo sa spravilo aj veľa pozitívneho, hoci o tom sa teraz vôbec nehovorí. Od minulého roku sa nám podarilo skonsolidovať financovanie klubu, priniesť do klubu nových sponzorov, rozbehnúť rôzne marketingové aktivity. A čo je pre nás najdôležitejšie, podarilo sa nám zvýšiť návštevnosť na stretnutiach v Steel aréne. V minulej sezóne bol priemer 3569 divákov, v tejto už vrátane play off 4125 divákov. V Košiciach budujeme silný klub s transparentným financovaním a hráčsky tím smerom do budúcnosti pripravíme podľa toho, v akej lige budeme pôsobiť," uviedol Lang.

Počas sezóny 2017/2018 došlo v mužstve aj k výmene trénerov. Milana Jančušku s Jergušom Bačom nahradili Marcel Šimurda s Petrom Bartošom, ktorých neskôr doplnil Roman Šimíček. "To, že sme sa dohodli s trénermi Šimurdom, Bartošom a potom aj Šimíčkom, považujem za správny krok. V posledných zápasoch s "baranmi" sme hrali fakt kvalitne, a to je zásluha práve týchto trénerov. S týmito trénermi chceme spolupracovať aj v budúcnosti. Teraz potrebujeme zanalyzovať sezónu a následne sa hneď začneme pripravovať na ďalšiu. Alfou a omegou musí byť dobrá letná príprava. Je predčasné detailne hovoriť o skladbe kádra," poznamenal.

Prezident košického klubu v minulosti už viackrát načrtol aj možnosť presunu klubu do inej súťaže. "Táto otázka je otvorená a bude dovtedy, kým sa so zväzom a Pro-Hokejom nedohodneme na jasných pravidlách. Keď sme videli, ako sa Pro-Hokej správa k jednotlivým klubom, tak sme sa nad odchodom z Tipsport Ligy zamýšľali ešte viac," prezradil Lang.