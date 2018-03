TASR

Tréner Anglicka Southgate o videu: Verdikt rozhodcu by mal byť konečný

V 85. minúte prenikol do anglickej šestnástky taliansky útočník Federico Chiesa a po kontakte s debutantom v drese Albiónu Jamesom Tarkowským spadol na trávnik.

Argentínsky futbalista Federico Fazio (vľavo) a Federico Chiesa z Talianska počas prípravného zápasu Argentína - Taliansko 23. marca 2018 v Manchestri, archívna snímka. — Foto: TASR/AP

Londýn 28. marca (TASR) - Videorozhodca bol dôležitou súčasťou utorňajšieho prípravného futbalového zápasu vo Wembley medzi Anglickom a Talianskom. Domáci viedli od 26. minúty gólom Jamieho Vardyho, no krátko pred koncom vyrovnal z jedenástky Lorenzo Insigne. Penaltu pritom prisúdil hlavný arbiter hosťom až po prezretí videa.

Tréner anglickej reprezentácie Gareth Southgate nie je zástancom technológie VAR v takýchto situáciách. "Rešpektujeme pravidlá, ale nemyslím si, že to bolo také jednoznačné. Bol to moment, o ktorom sa môžeme rozprávať celý deň. Nemyslím si, že takéto situácie vyrieši technológia. Keď sú veci zjavné, tak video môže pomôcť, ale som za to, aby bolo rozhodnutie rozhodcu konečné. Netreba brať ohľady na finančné straty a zisky po verdiktoch priamo na ihrisku, je to predsa šport. Som rád, že táto situácia nastala ešte pred začiatkom svetového šampionátu v Rusku a nie priamo na ňom," povedal Southgate pre portál theguardian.com.

Anglicko sa na MS 2018 v Rusku stretne v G-skupine s Belgickom, Panamou a Tuniskom.