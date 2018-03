TASR

Dnes o 15:02 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Program RTVS počas Veľkej noci ponúkne aj ocenený film Baba z ľadu

K Veľkej noci patria aj rozprávky. Malých i veľkých divákov potešia na Jednotke české a slovenské tituly.

Ilustračná snímka. — Foto: TASR/Michal Svítok

Bratislava 28. marca (TASR) – Jednotka RTVS začína sviatočnú vysielaciu štruktúru v piatok 30. marca dvojdielnym filmom Ježiš z roku 1999. Hlavný vysielací čas v sobotu 31. marca vyplní dvojdielna kostýmová miniséria Salón sestier Fontanových, v nedeľu 1. apríla pokračovanie seriálu Inšpektor Max a francúzska komédia s J. P. Belmondom Veselá Veľká noc. Veľkonočnému pondelku (2.4.) bude na Jednotke dominovať premiéra koprodukčného filmu RTVS Baba z ľadu, ktorý bol ocenený šiestimi Českými levmi a je nominovaný v štyroch kategóriách aj na národnú filmovú cenu Slnko v sieti.

Na Veľký piatok prinesie Jednotka Pašiové Služby Božie, tentoraz z Hrochote, a v nedeľu Veľkonočnú svätú omšu s požehnaním Urbi et Orbi z Námestia sv. Petra vo Vatikáne. Rovnako nezabudla na filmy s náboženskou tematikou - Páter Pio, Svätá Barbora a Quo vadis. Z klasických slovenských diel odvysiela Pomstu, Ťapákovcov či Statočného zlodeja, ktorým si pripomína 20. výročie úmrtia herca Jozefa Kronera. Film Katka odvysiela k 100. výročiu narodenia režiséra Jána Kadára.

K Veľkej noci patria aj rozprávky. Malých i veľkých divákov potešia na Jednotke české a slovenské tituly - Tretí princ, Šípová Ruženka, Šialene smutná princezná a S čerty nejsou žerty, ale aj animované príbehy Zambézia, Ernest a Celestína a Ovečka Shaun vo filme.

Vo vysielaní Dvojky v piatok večer čaká divákov priamy prenos Krížovej cesty z rímskeho Kolosea. V ponuke počas sviatočných dní sú programy Kolíska a kríž, Keď sa lámal rok, Hontianska jar, Zem ešte stále spieva, Hore Hronom jar ide či Šibi-ryby. Z klasiky to budú novela Veľké šťastie, Tri gaštanové kone či Drotár. Z ďalších programov to budú Gala Galaxia Borisa Filana, Kandráčovci - 10 rokov aj svetoznámy Slnečný cirkus. Premiéru bude mať dvojdielny pôvodný dokument RTVS dokumentaristu Pavla Barabáša Vábenie výšok, pre fanúšikov hudby to budú dokument Sting: Slobodný človek a záznam koncertu Marián Varga 70+1.

Rádio Slovensko prinesie v piatok fíčer Umrieť a žiť večne Gabriely Horečnej. V Nočnej pyramíde bude hosťom rodák spod Tatier Ľubo Badiar. Na nedeľu pripravuje rozhovor Štefana Chrappu s teológom Danielom Dianom, slávnostnú svätú omšu a priamy prenos požehnania z Vatikánu Urbi et Orbi. V pondelok to budú Radošinské naivné divadlo s hrou Konečná stanica aj zábavná relácia Dvojbodky Pavla Danišoviča s Milanom Lasicom.

Rádio Devín na Veľký piatok prinesie rozhlasovú hru Slovo Válkovo, portrét Antona Srholca i Orlando di Lasso: Matúšove Pašie. Duchovný koncert Veľkonočné mystérium pripravil Devín na Veľkonočnú nedeľu, večer to bude rozhlasová hra Pilát Pontský. V pondelok večer odznejú Exkluzívne koncerty zo sveta a neskôr Musica folklorica - Slovenské veľkonočné a jarné sviatky.

Poslucháčov Rádia Regina čaká na Veľký piatok pásmo Púť za svätcom so stigmami o obľúbenom pátrovi Piovi a Pašiové evanjelické Služby Božie. V sobotu popoludní si môžu vypočuť rozhovor s ľudovým rezbárom Jaroslavom Velčickým z Uhrovca Na dreve kríža. V nedeľu prinesie Kresťanskú nedeľu z Katedrály sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici, v pondelok klasické diela Neprebudený a Jozef Mak.