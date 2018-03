Z pohľadu účtovníctva sa kryptomeny považujú za finančný majetok

TASR

Ide totiž o aktíva účtovnej jednotky, ktoré sú výsledkom minulých udalostí, a je takmer isté, že zvýšia ekonomické úžitky účtovnej jednotky a vo svojej podstate sa dajú spoľahlivo oceniť.

Bratislava 28. marca (TASR) – Z pohľadu účtovníctva sa kryptomeny považujú za majetok, keďže ide o aktíva účtovnej jednotky, ktoré sú výsledkom minulých udalostí, a je takmer isté, že zvýšia ekonomické úžitky účtovnej jednotky a vo svojej podstate sa dajú spoľahlivo oceniť. Poukázala na to Slovenská komora daňových poradcov (SKDP) v súvislosti v usmernením, ktoré vydalo Ministerstvo financií (MF) SR.

Virtuálne meny sú na účely účtovníctva krátkodobým finančným majetkom iným ako peňažné prostriedky. V prípade jeho predaja nie je možné dosiahnuť daňovú stratu. Tým sa podľa komory docielilo rovnaké daňové zaobchádzanie pri fyzických osobách – nepodnikateľoch aj pri podnikateľských subjektoch, a to bez ohľadu na formu účtovania, respektíve vedenia daňovej evidencie.

Dôležitou otázkou pri účtovníctve je, v akom momente účtovať o výnose alebo príjme účtovnej jednotky. "Máme za to, že v prípade predaja virtuálnej meny by to mal byť moment faktického nakladania s virtuálnou menou druhou stranou, teda v momente potvrdenia transakcie v blockchaine. V prípade výmeny jednej virtuálnej meny za inú, respektíve za tovar alebo za službu, by sa o výnose malo účtovať v okamihu, keď dôjde k obom prevodom," priblížil Peter Pašek zo SKDP. Zároveň upozornil, že o výnose či príjme z predaja kryptomeny by sa nemalo účtovať iba v momente predaja alebo výmeny za fiat menu, ale aj pri výmene za inú virtuálnu menu, obstaranie tovaru či služby.

Pri výmene jednej kryptomeny za inú by sa mala aplikovať tzv. reálna cena, teda napríklad trhová cena virtuálnej meny na príslušnej burze. V prípade ťažby takejto meny SKDP odporúča vykazovať kryptomeny u "minera" pred jej predajom za fiat meny, pred výmenou za inú virtuálnu menu či jej použitím na nákup tovarov a služieb. Ak však účtovná jednotka obstarala kryptomeny v rôznom čase a disponuje odlišnými obstarávacími cenami, mala by podľa daňových poradcov aplikovať metódu váženého aritmetického priemeru, respektíve metódu FIFO.

Nákup a predaj kryptomien v Európe nepodlieha dani z pridanej hodnoty (DPH) a o virtuálnych menách z pohľadu DPH nehovorí ani usmernenie rezortu financií. "Na druhej strane treba spresniť, že pri platbe kryptomenou za tovary a služby už treba brať do úvahy aj DPH. Dodanie tovarov alebo služieb v kryptomene podlieha DPH rovnako, ako by podliehalo, ak by sa predávalo za eurá," skonštatoval Miroslav Marcinčin zo SKDP.