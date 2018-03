TASR

Dvojnásobný majster sveta Prospal povedie hokejistov Českých Budějovíc

Bývalý krídelník má na konte 1108 zápasov v základnej časti zámorskej NHL, v ktorých nazbieral 765 bodov (255+510). V 65 dueloch play off pridal ďalších 35 (10+25).

Václav Prospal, archívna snímka. — Foto: TASR/AP

České Budějovice 28. marca (TASR) - Bývalý český hokejový reprezentant Václav Prospal sa stal novým trénerom prvoligových Českých Budějovíc.

Ako informoval portál idnes.cz, štyridsaťtriročný Prospal podpísal s klubom zo svojho rodného mesta dvojročný kontrakt. Trénerskú kariéru odštartoval v mládežníckych tímoch na Floride a neskôr pôsobil ako asistent hlavného trénera pri českej reprezentácii. V klube bude mať na starosti celý športový úsek.

"Celých päť rokov od znovuzrodenia klubu sme boli s Václavom v kontakte, ale až teraz konečne prišli také okolnosti, aby sa mohol do Motoru naplno vrátiť. Práve on dostane na starosť športový úsek," povedal generálny manažér Stanislav Bednařík.

"O návrate som dlho uvažoval, k Motoru mám veľmi blízky vzťah a záleží mi na ňom. S rodinou sme sa nakoniec rozhodli, že sa vrátime do Čiech a ja sa postavím výzve vrátiť České Budějovice na výslnie. Veľmi sa na to teším," povedal Prospal, ktorého hlavný cieľ je vrátiť tím do extraligy.

Bývalý krídelník má na konte 1108 zápasov v základnej časti zámorskej NHL, v ktorých nazbieral 765 bodov (255+510). V 65 dueloch play off pridal ďalších 35 (10+25). Pôsobil v dresoch Philadephie, Ottawy, Floridy, Tampy, Anaheimu, NY Rangers a Columbusu. Na konte má bronzovú medailu zo ZOH 2006 a dve zlaté z MS 2000 a 2005.