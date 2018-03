TASR

Vodohospodári začali zahradzovať komoru v Gabčíkove, budú ju opravovať

Vodohospodári pomocou remorkéra a žeriavov zahradili horné zhlavie ľavej plavebnej komory, pri ktorom pomáhali aj potápači.

Letecký pohľad na plavebné komory Sústavy vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros — Foto: TASR/Štefan Kačena

Gabčíkovo 28. marca (TASR) – Vodohospodárska výstavba, š. p., začala v stredu zahradzovať ľavú plavebnú komoru Vodného diela Gabčíkovo. V najbližšom období plánuje skontrolovať stav komôr a opravu častí, ktoré sú bežne počas plavebnej prevádzky pod vodou. Na brífingu pri vodnom diele to uviedol generálny riaditeľ Vodohospodárskej výstavby Daniel Kvocera.

Vodohospodári pomocou remorkéra a žeriavov zahradili horné zhlavie ľavej plavebnej komory, pri ktorom pomáhali aj potápači. Provizórne hradenie so šírkou do 34 metrov, výškou 12,5 metra a hrúbkou 3,3 metra má hmotnosť približne 220 ton. "Robíme to za účelom, aby sme mohli skontrolovať plavebné komory a strojnotechnologické časti, prípadne ich aj opraviť," povedal Kvocera.

Pôvodne plánovali začať s prácami už pred niekoľkými dňami, neumožnilo im to však nevyhovujúce počasie. Skontrolovať teraz plánujú napríklad vtoky a výtoky, dolné a horné vráta, poklopy vlezov na dne komory, posúvače na hornom zhlaví či poklopy vnútorných obtokov. "Po 25 rokoch prevádzky je nevyhnutné, aby došlo k oprave a zmodernizovaniu tohto technologického zariadenia, aby mohli zase tieto plavebné komory slúžiť ďalších 25 rokov bez problémov," vysvetlil Kvocera.

Projekt Inovácia a modernizácia plavebných komôr Vodného diela Gabčíkovo je spolufinancovaný z fondov Európskej únie. Podľa vodohospodárov ide o mimoriadnu akciu. "Hovoríme o nákladoch 144 miliónov eur, krytie z EÚ bude 85 percent, zvyšné finančné prostriedky bude hradiť Vodohospodárska výstavba," uzavrel Kvocera.