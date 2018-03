TASR

SR súhlasí s navýšením rozpočtu EÚ, chce však zjednodušiť pravidlá

Na strane príjmov Slovensko presadzuje zjednodušenie systému vlastných zdrojov a zrušenie výnimiek a rabatov.

Bratislava 28. marca (TASR) - Slovensko súhlasí, aby všetky členské štáty prispievali do rozpočtu EÚ viac ako v súčasnosti. Bude sa však zasadzovať o to, aby sa pravidlá pre realizáciu projektov spolufinancovaných z rozpočtu EÚ zjednodušili. Vyplýva to z materiálu, ktorý v stredu schválila vláda.

"V programovom období po roku 2020 je kľúčové podporovať zjednodušené metódy financovania, ako sú napríklad zjednodušené vykazovanie výdavkov a platby založené na plnení podmienok, namiesto financovania založeného na reálnych nákladoch," píše sa v materiáli.

Pre Slovensko je tiež "osobitne dôležité", aby sa zachovali súčasné miery spolufinancovania z rozpočtu EÚ a dĺžka trvania viacročného finančného rámca (VFR) sedem rokov. Rovnako bude chcieť udržať silné postavenie politiky súdržnosti. Tá je podľa materiálu "najlepším spôsobom ako čeliť odstredivým silám v rámci EÚ a nárastu populizmu".

Zástupcovia Slovenska pri rokovaniach o európskom rozpočte nebudú súhlasiť s naviazaním čerpania eurofondov na plnenie politických kritérií. "Ako problém vnímame nastavenie systému pre vyhodnocovanie plnenia politických kritérií tak, aby bol objektívny," zdôvodňuje materiál.

Poslednou zo šiestich priorít Slovenska na výdavkovej strane EÚ je spoločná poľnohospodárska politika. "SR nebude podporovať povinné limitovanie priamych platieb farmárom v závislosti od plošnej výmery pôdy, na ktorej hospodária," avizuje sa v materiáli.

Na strane príjmov Slovensko presadzuje zjednodušenie systému vlastných zdrojov a zrušenie výnimiek a rabatov. Priestor na získanie dodatočných zdrojov pre európsky rozpočet vidí buď v nadnárodnej európskej dani, alebo v posilnení spolupráce na úrovni EÚ v boji proti vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam.