TASR

Dnes o 11:45 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Národný futbalový štadión majú kompletne dokončiť do konca roka 2018

Z výstavby štadióna sa teší aj primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal, ktorý sa zúčastnil kontrolného dňa.

Na archívnej snímke pohľad na výstavbu Národného futbalového štadióna na Tehelnom poli v Bratislave. — Foto: TASR Pavel Neubauer

Bratislava 28. marca (TASR) – Deklarovaný oficiálny termín dokončenia nového futbalového stánku na bratislavskom Tehelnom poli ostáva nezmenený – koniec roka 2018. V rámci stredajšieho kontrolného dňa výstavby Národného futbalového štadióna (NFŠ) to oznámil predseda predstavenstva akciovej spoločnosti NFŠ Pavel Komorník.

"Stále držíme termín koniec roka, ak sa bude dať, bude to skôr, no záleží aj od toho, ako bude prebiehať verejné obstarávanie, takže skorší termín sľubovať nechcem," uviedol zástupca investora. Hrubá stavba štadióna má byť hotová do polovice augusta, vybavenie futbalovej arény, zodpovedajúce najnovším nárokom Únie európskych futbalových asociácií (UEFA), by malo byť hotové do konca kalendárneho roka. V súčasnosti sa pracuje nielen na zastrešení, tribúnach a zázemí štadióna, ale aj na ploche. "Začalo sa pracovať aj na príprave drenáže pre trávnik," priblížil Komorník aktuálne práce. Doteraz sa podľa jeho slov na prácach preinvestovalo približne 35 miliónov eur.

Potvrdil, že prevádzka štadióna bude zohľadňovať nároky na znižovanie energetickej náročnosti a ochranu životného prostredia. "Okrem veľkého percenta využitia obnoviteľných zdrojov, viac ako 50 percent pri kúrení a vyše 70 percent pri chladení, môžeme dať do pozornosti i to, že napríklad na splachovanie sa bude používať úžitková voda," uviedol. V rámci funkcionality by mali mať návštevníci štadióna s kapacitou 22.500 miest možnosť wifi pripojenia na všetkých tribúnach, k dispozícii by mala byť aj mobilná aplikácia, ktorá divákom umožní pozrieť si spomalené zábery zaujímavých akcií zápasu.

Z výstavby štadióna sa teší aj primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal, ktorý sa zúčastnil kontrolného dňa. "Štadión nám rastie ako z vody a aj to je dôkazom, že sa Bratislave darí," povedal. Verí, že nový futbalový stánok bude nielen miestom dôležitých medzištátnych zápasov, ale stane sa aj kultúrno-spoločenskou arénou, umožňujúcou organizovať v hlavnom meste SR koncerty najväčších svetových hviezd. "The Rolling Stones tohto roku v lete vystupujú v Prahe, v roku 2019 už môžu prísť aj do Bratislavy," povedal v súvislosti s dokončením arény. Poukázal i na to, že zázemie štadióna umožní kongresové priestory. Bratislave by to malo pomôcť dostať metropolu na mapu kongresovej turistiky.

Stavba NFŠ sa začala 1. septembra 2016, stavia ho STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo, s. r. o., ktoré má podľa zmluvy s investorom výstavby – spoločnosťou NFŠ, a. s., postaviť štadión v priebehu 76 týždňov za 49,81 milióna eur bez DPH (59,77 milióna eur s DPH).

Štát sa zaviazal dostavať a odkúpiť nekomerčnú časť štadióna. Štát poskytne NFŠ dotáciu vo výške 27,2 milióna eur, avšak táto bude odpočítaná od kúpnej ceny.