TASR

Brazílski futbalisti vyhrali v Nemecku, T. Silva: Sme hrdí na výsledok

Thiago Silva, archívna snímka. — Foto: TASR/AP

Berlín 28. marca (TASR) - Brazílski futbalisti si v utorok zmerali sily s Nemeckom prvýkrát od "výprasku" 1:7 v semifinále domácich MS 2014. V prípravnom zápase na Olympijskom štadióne v Berlíne rozhodol o víťazstve "kanárikov" gólom z 37. minúty Gabriel Jesus a ukončil tak súperovu 22-zápasovú sériu bez prehry na medzinárodnej scéne.

Hostia nastúpili bez svojej najväčšej hviezdy Neymara, ktorý sa začiatkom marca podrobil operácii zranenej predpriehlavkovej kosti na pravej nohe. Na berlínskom štadióne panovala od začiatku elektrizujúca atmosféra, no v úvodnej polhodine samotný zápas neponúkol veľa vzrušujúcich momentov. V 36. minúte sa dostal do úniku Gabriel Jesus, ale po šikovnej "zasekávačke" na domácich obrancov mieril len nad bránku Kevina Trappa. O niekoľko sekúnd však už brazílsky hrotový útočník skóroval, keď aj s prispením šťastia dostal hlavou loptu za Trappov chrbát. Počas celého stretnutia mali miernu prevahu domáci futbalisti. Do ďalšej gólovej príležitosti sa však dostali opäť hostia, keď v 55. minúte mali sľubné príležitosti Willian s Paulinhom, no ich strely zvnútra 16-ky odvrátila domáca obrana na čele s Trappom. Svoj druhý gól v zápase mohol pridať v 67. minúte Jesus, ale z dobrej pozície hlavičkoval nepresne. V nadstavenom čase sa dostal do sľubnej pozície domáci Julian Draxler, brazílsky brankár Alisson bol však na svojom mieste a udržal si čisté konto.

"Nebol to taký výkon, aký som si predstavoval. Mužstvo ako celok a každý hráč osobitne vie hrať určite lepšie. Urobili sme veľa ľahkých chýb a mali sme na ihrisku viacero mladých hráčov, pre ktorých to bol ťažký zápas," citovala agentúra AP nemeckého trénera Joachima Löwa.

Podľa brazílskeho stopéra Thiaga Silvu si jeho mužstvo zaslúžilo vyhrať. "Náš tím si zaslúži uznanie. Hrali sme disciplinovane a s pokorou. Sme hrdí na tento výsledok proti skvelému nemeckému mužstvu," povedal podľa portálu nytimes.com Silva.

Súperom Brazílie na MS v Rusku bude v E-skupine Švajčiarsko, Kostarika a Srbsko. "Nationalelf" nastúpi v F-skupine proti Mexiku, Švédsku a Kórejskej republike.