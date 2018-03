Dominika Dobrocká

Dnes o 10:33 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní V tejto čarovnej dedinke vás prenájom bytu bude stáť len 88 centov. Musíte však splniť niekoľko podmienok

Nemecká dedinka ponúka niečo neuveriteľné. Bývanie iba za pár centov.

Nemecká dedinka Fuggerei — Foto: Instagram

AUGSBURG 28. marca - Chcete nájom za bezkonkurenčnú cenu? Treba si len zbaliť kufre a odcestovať do Nemecka. Čarovné miesto známe ako Fuggerei slúžilo pôvodne ako komplex pre chudobných. Čas však plynul a miesto za zmenilo na malebnú dedinku nachádzajúcu sa v meste Augsburg. Ide o najstarší obytný komplex, v ktorom sa cena za nájom nezmenila od roku 1520. Pred stovkami rokov nájomníci platili 1 guilder, to v prepočte znamená približne 88 centov.

Je až zarážajúce, že v dnešnej dobe, kedy všetko zdražuje neuveriteľnou rýchlosťou, existuje takéto miesto. Fuggerei má veľmi zaujímavú históriu. Ide o chránený objekt, v ktorom nie sú povolené žiadne zmeny, iba tie najnutnejšie, aby bol komplex obývateľný. Zaviedla sa tu preto elektrina, vodovodné potrubie a v žiadnom byte nechýba funkčná kuchyňa. Kto by mal záujem o záhradku či terasu má na výber byty na prízemí.

Máte záujem? Podmienky nie sú najjednoduchšie

Páči sa vám predstava takéhoto života? V prípade, že áno, musíte byť okrem splnenia podmienok aj trpezliví. Pred nasťahovaním sa totiž záujemcovia dostávajú na čakaciu listinu. V priemere až štyri roky trvá, kedy sa dostávate na rad. Treba si však premyslieť, či ste schopní dodržiavať prísne miestne pravidlá, ktoré nepotešia viacerých. Dovolené prisťahovať sa majú iba katolíci nad 60 rokov, ktorí nemajú žiadne dlžoby. Okrem toho sa musia obyvatelia každý deň zúčastniť na troch omšiach. Ak náhodou spĺňate tieto podmienky a podarí sa vám získať bývanie, je tu ešte niečo, čo vás neminie. Musíte tu totiž zotrvať minimálne dva roky a byť prospešní pre miestnu komunitu. Ďalšou veľmi dôležitou informáciou je, že sa komplex zatvára presne o 22.00 hodine a ten, kto mešká zaplatí nočnému strážnikovi približne jedno euro.

Turisti ale nemusia zúfať. Do Fuggerei sa dostane každý návštevník v rámci prehliadky. Zvedavci môžu nahliadnuť do miestneho múzea aj do jedného z neobývaných bytov, ktorý je špeciálne na to zriadený. Ak budete mať šťastie na miestneho obyvateľa, dozviete sa viac aj o rodine Fuggerovcov a histórii malebnej dedinky.

Jakob Fugger

Toto meno pozná snáď každý obyvateľ. Jakob Fugger stojí za vznikom komplexu. Išlo o veľmi bohatého pekára a finančníka, ktorý spravoval aj financie samotných Habsburgovcov. Nebol to však chamtivec a myslel aj na menej majetných ľudí. Práve preto zriadil miesto, kde mohli títo ľudia žiť, vzdelávať sa a venovať sa náboženským aktivitám. Najznámejším obyvateľom dedinky bol bezpochyby pradedo slávneho Wolfganga Amadeusa Mozarta.

Druhá svetová vojna sa podpísala aj pod zničenie tejto dedinky. Ľudia sa našťastie ukryli do miestneho bunkru, vďaka ktorému sa im podarilo prežiť. Zničené budovy sa podarilo časom opraviť, vybudovali sa ďalšie. Dnes sa vo Fuggerei nachádza 67 domov a 147 bytov.

