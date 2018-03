TASR

Dnes o 07:56 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Slováci odštartovali kvalifikáciu na ME v stolnom tenise úspešne

Rozhodujúci bod pre domácich získal Pištej, ktorý zdolal Viktora Jefimova 3:0. Slovenky majú cestu na šampionát ťažšiu, keďže hrajú v B-kategórii.

Na snímke slovenská stolnotenisová reprezentantka Eva Ódorová v zápase proti Belgičanke Lise Lungovej v kvalifikácii na ME 2019 družstiev žien Slovensko - Belgicko 27. marca 2018 v Bratislave. — Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 27. marca (TASR) -Slovenskí stolní tenisti vstúpili úspešne do kvalifikácie na majstrovstvá Európy tímov. Muži si v utorok na domácej pôde v Bratislave poradili s Ukrajinou 3:1, ženy zdolali rovnakým pomerom Belgicko.

Muži hrajú v prvej fáze kvalifikácie v elitnej A-kategórii, v ktorej z každej trojčlennej skupiny postúpia prvé dva tímy priamo na finálový turnaj. Ako prvý nastúpil v utorok Ľubomír Pištej proti Jevhenovi Pryščepovi. Úvodný set síce prehral 5:11, ale ďalšie tri boli už v jeho réžii a tešil sa z triumfu 3:1. Rovnakým pomerom zvíťazil aj čínsky rodák v slovenskom drese Jang Wang nad Jaroslavom Žmudenkom, keď mu pustil iba druhý set. Alexander Valuch mal najťažšiu úlohu, nastúpil proti naturalizovanému Kchou Lejovi, 35. hráčovi svetového rebríčka a s favoritom prehral jasne 0:3. Rozhodujúci bod pre domácich získal Pištej, ktorý zdolal Viktora Jefimova 3:0.

"Prvý zápas bol taký všelijaký. Hral som s ním už dosť zápasov, takže by som mal byť zvyknutý, ale naposledy asi pred dvomi rokmi. Nemal som dobrý príjem, takže som sa nevedel dostať do svojej hry. Našťastie som tretí a štvrtý set otočil, takže dobré víťazstvo. Jefimov bol taký nemastný, neslaný, hral na jednu loptu. Prvý set som viedol 10:0, v druhom zase on 5:0. Ťažko sa hrá proti hráčovi, ktorý nejaví záujem o výmeny a chce to ukončovať hneď," povedal pre TASR Pištej.

Zverenci trénera Jaromíra Truksu sa najbližšie predstavia v máji v Bielorusku. Prvá fáza sa hrá systémom v skupinách každý s každým doma-vonku.

"Každý bod bol dnes cenný. Ľubo hral proti hráčovi, s ktorým si nepamätal, kedy naposledy prehral. Bola to taká povinná jazda, ktorú zvládol. Wang nenastupoval ako favorit, súper si na neho veril, hrávali spolu v klube a Ukrajinec sa na neho naučil veľmi dobre hrať. Wang na tréningu nevyhral ani set, ale počúval rady a zvládol to. Sašo Valuch hral s extradobrým hráčom, presadil sa hlavne vynikajúcim servisom. Ale v poslednom zápase Ľubo potvrdil triumf a s prehľadom vyhral," povedal tréner Truksa.

Slovenky majú ťažšiu cestu na šampionát, keďže hrajú v B-kategórii. Na postup na ME potrebujú skončiť na prvých dvoch miestach vo svojej 5. skupine a potom v 2. fáze kvalifikácie musia uspieť v barážovom zápase s jedným z tímov z tretích miest v skupinách A-kategórie. Ako prvá nastúpila Barbora Balážová, ktorá si v dramatickom zápase poradila s Nathalie Marchettiovou tesne 3:2, Eva Ódorová potrebovala na triumf nad Lisou Lungovou o jeden set menej (3:1). V treťom stretnutí Tatiana Kukuľková podľahla Natache Koszulapovej 0:3 na sety a tak dostali Belgičanky nádej na zvrat. Ten však neprišiel, v poslednom zápase Balážová zdolala Lungovú 3:2, keď otočila z 0:2 a zaistila triumf SR 3:1. Ženy sa najbližšie predstavia v Bosne a Hercegovine.

"Bolo to náročné, tie mladé baby poznám a vedela som, že hlavne proti mne a Eve budú hrať uvoľnene. Dnes nebol môj najlepší deň, skomplikovala som si to v oboch zápasoch takticky. V druhom zápase som sa v prvých dvoch setoch veľmi ťažko dostavala do tempa. Zlomila som to v treťom sete a celé sa to otočilo. Som rada, že to tak dopadlo a že sme vyhrali 3:1," uviedla pre TASR Balážová.