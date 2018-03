TASR

Dnes o 07:55 čítanie na minútu 0 zdieľaní Ramsay privítal na prvom zraze pred Euro Hockey Challenge osem hráčov

Július Hudáček prišiel pomôcť realizačnému tímu, aby hráči mohli trénovať na dvoch brankárov, ale pôvodné rozhodnutie neísť na MS nezmenil.

Na snímke sprava tréner slovenskej hokejovej reprezentácie Craig Ramsay a brankári Ján Laco a Július Hudáček počas tréningu v prvej časti prípravy pred turnajmi Euro Hockey Challenge na štadióne Ondreja Nepelu v Bratislave 27. marca 2018. — Foto: TASR - Pavel Neubauer

Bratislava 27. marca (TASR) - Osem hokejistov privítal na utorňajšom zraze tréner slovenskej hokejovej reprezentácie Craig Ramsay. V prvej časti prípravy pred turnajmi Euro Hockey Challenge absolvujú v Bratislave tri tréningové jednotky.

"Ide vlastne o neoficiálny tréningový tábor. Sú tu hráči, ktorí nemajú klubové povinnosti a chceme, aby neboli dlho mimo ľadu. V pondelok sa stretneme všetci oficiálne a možno už v stredu ráno zverejníme nomináciu na budúcotýždňové zápasy vo Švédsku," uviedol generálny manažér slovenskej hokejovej reprezentácie Miroslav Šatan.

Medzi hráčmi nechýbali brankári Ján Laco a Július Hudáček, doplnili ich Dávid Šoltés, Filip Krivošík, Martin Bodák, Karol Sloboda, Peter Trška a Michal Čajkovský. "Prišiel som sem rád. Budeme mať pár tréningov a ako to ďalej vystrelí, to sa uvidí," povedal Laco, ktorý by si rád predĺžil sezónu, pretože najmä tá klubová mu nevyšla podľa predstáv. "Klubová bola zlá, a nepodarilo sa nám uspieť ani v reprezentácii. Ale tu sa nastúpilo na niečo nové, takže toto je pozitívne. Aj preto som rád prišiel na začiatok prípravy." Trénoval aj Marek Viedenský, ale ten je po zranení a jeho stav ešte nie je stopercentný. Útočník Slovana sa pred niekoľkými týždňami vyjadril, že práve preto MS vynechá. Do ich začiatku zostáva ešte šesť týždňov, príprava bude dostatočne dlhá. Brankár Laco je však pripravený absolvovať ju celú: "Ak by som mal ísť na MS, tak to je nutné. Ja som v sezóne chytal veľmi málo, takže aj po kondičnej stránke to potrebujem."

Július Hudáček prišiel pomôcť realizačnému tímu, aby hráči mohli trénovať na dvoch brankárov, ale pôvodné rozhodnutie neísť na MS nezmenil. Spolu s manželkou čakajú prírastok do rodiny a už skôr sa vyjadril, že chce byť doma. "Na MS pôjdem, len keď si všetci polámu ruky a nohy," povedal Hudáček.

Tréner brankárov Ján Lašák nemôže počítať ani so zraneným Konrádom. "Máme viacerých adeptov, Konrádove zranenie nám zmenilo plány. Chceli sme vidieť Adam Húsku, ale nemôže prísť kvôli povinnostiam na škole. Zostali nám ešte dvaja mladí brankári Dávid Hrenák a Denis Godla. Máme ešte Mareka Čiliaka a Paťa Rybára, ale tí hrajú play off a môžeme na nich čakať aj mesiac. Takže si musíme k tomu sadnúť, porozmýšľať a dohodnúť sa," dodal Lašák.