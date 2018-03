Boli len deťmi, keď zmenili svet k lepšiemu. Tu je 10 neuveriteľných príbehov detí, ktoré by ste mali poznať

Nikoleta Bugalová

BRATISLAVA 31. marca - Týmto deťom rozhodne nechýba odhodlanie, nebojácnosť a zmysel pre spravodlivosť. Hoci sú veľmi mladé, nezabránilo im to prispieť k pozitívnej zmene. Svet si navždy zapamätá príbehy a činy tejto mladej generácie. Pripomeňme si mená, ktoré zmenili pohľad na svet.

MALÁLA JÚSUFZAJOVÁ

Už vo svojich šestnástich rokoch v roku 2014 získala Nobelovu cenu za mier. Bojuje za ľudské práva, hlavne za práva pre dievčatá, ktoré túžia ísť za vzdelaním. Vo svojej snahe umožniť vzdelanie všetkým dievčatám ju nezastavil dokonca ani útok radikálneho hnutia Taliban, ktorý sa pokúsil o jej život. Získaním Nobelovej ceny sa Malála stala prvou neplnoletou ženou, ktorej sa takéto niečo podarilo.

BANA AL-ABED

Toto dievčatko vo veľmi mladom veku dokázalo zmeniť svet. Na prvý pohľad pôsobí veľmi nevinne. Sýrčanka však vďaka sociálnej sieti informovala svet o špinavostiach, ktoré sa dejú v jej krajine. Konkrétne počas obliehania mesta Aleppo prostredníctvom sociálnej siete Twitter malá Bana spolu s jej anglicky hovoriacou matkou informovali o tom, ako prebiehajú boje a dokumentovali postup vojsk.

IQBAL MASIH

Má iba 10 rokov a stal sa symbolom. Chlapec, ktorý utiekol z otroctva a pomohol viac ako 3000 tisíc deťom dostať sa na slobodu. Vďaka Iqbalovi sa začalo medzi ľuďmi viac hovoriť o zneužívaní detí. Bohužiaľ, bol tento chlapček ako 12-ročný zavraždený. Človek, ktorý chlapca zabil, sa nikdy nenašiel.

ANORAYA KHATUN

Táto mladá slečna sa ako 12- ročná stala obeťou obchodovania s deťmi. Zachránila ju organizácia na to určená s názvom Save the Children. Odišla späť do rodného Západného Bengálska v Indii. Začala pomáhať ľuďom s podobným osudom a svoj život zasvätila ukončeniu obchodovania s deťmi.

ANNA FRANKOVÁ

Jedno z najznámejších dievčat obdobia druhej svetovej vojny. Anna Franková bola Nemka so židovským pôvodom. Ani ona sa nevyhla ohavnostiam krutého sveta. Všetko, čo prežila, si poctivo zapísala do svojho denníka a vďaka nej sme sa aj my ostatní mohli dozvedieť, čo sa v tej dobe skutočne odohrávalo. Jej dojmy a opisy nie sú nijako skreslené a o živote nemeckých Židov počas vojny sa tak dozvedáme z pohľadu nevinného mladého dievčaťa. Až kým sa záznam v denníku náhle neskončí...

NKOSI JOHNSON

Chlapec sa narodil ako HIV pozitívny a bohužiaľ už vo svojich dvanástich rokoch zomrel. Svoj príliš krátky život však zasvätil tomu, aby sa dozvedel o problémoch, ktoré sú v Afrike. Bol najdlhšie žijúcim dieťaťom s touto zákernou chorobou.

XIUHTEZCATL MARTINEZ

Bojovník za ekológiu. Túži a chce, aby sa ľudia k našej planéte správali s láskou a dôstojnosťou. Dokonca v roku 2015 podal žalobu na vládu Spojených štátov za to, že zlyhali v snahe zastaviť zmenu klímy.

CASSANDRA LIN

Keď bola piatačka na základnej škole, malá Cassandra zistila, že kuchynský olej sa dá premeniť na biopalivo. Taktiež sformovala plán na záchranu sveta.

LOUIS BRAILLE

Vďačíme mu za dnešné Brailovo písmo. Ako 12-ročný sa dozvedel o metóde, ktorú používala francúzska armáda. V 15-rokoch ju zjednodušil a dostal ju do dnešnej podoby.

PHILO TAYLOR FARNSWORTH

Televízny maniak, ktorý v 14-rokoch prišiel zo svojím nápadom. Prispel k tomu, aby sme aj my dnes mohli tráviť svoj voľný čas pred televízormi. Práve on prispel k vývoju televízorov, ako ich dnes poznáme.

Je úžasné, že my dospelí máme odhodlaných nástupcov, ktorí chcú žiť v lepšom a krajšom svete. Mnohí z nich dokázali viac ako tí, ktorí by ich mali vychovávať a životom viesť. Nie vždy sa teda treba pozerať na deti ako na stvorenia, ktoré nemajú vlastný rozum. Týchto desať príbehov je toho dôkazom.