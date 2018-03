TASR

Z Bratislavy sa už lieta do Burgasu, na Cyprus a aj do Tbilisi

V pondelok 26. marca zároveň začal z Bratislavy gruzínsky dopravca Georgian Airways prevádzkovať novú pravidelnú linku do hlavného mesta Gruzínska Tbilisi.

Ilustračná snímka. — Foto: TASR

Bratislava 27. marca (TASR) - Z bratislavského letiska Milana R. Štefánika už môžu cestujúci lietať do Burgasu v Bulharsku a aj na Pafos na Cypre. Od utorka 27. marca spustila tieto dve nové letecké linky spoločnosť Ryanair.

"Obe nové linky možno využiť dvakrát týždenne, v utorky a v soboty," priblížila hovorkyňa bratislavského letiska Veronika Ševčíková. Koncom marca pritom Ryanair spustil z Bratislavy tiež linku na Maltu a do Solúna v Grécku. Na jún dopravca avizoval dve nové linky do Eindhovenu v Holandsku a do tureckého Dalamanu a v novembri by k nim mala pribudnúť linka do Kyjeva-Boryspiľu.

V pondelok 26. marca zároveň začal z Bratislavy gruzínsky dopravca Georgian Airways prevádzkovať novú pravidelnú linku do hlavného mesta Gruzínska Tbilisi. Linka bude v prevádzke dvakrát týždenne, a to každý pondelok a v sobotu.

Cestujúci môžu celkovo počas letného letového poriadku, ktorý je aktuálne v platnosti, využiť z Bratislavy 49 pravidelných liniek do 45 destinácií v 23 krajinách.