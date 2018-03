TASR

Dnes o 15:41 čítanie na minútu 0 zdieľaní Tulipánový pochod vyjadrí podporu trpiacim Parkinsonovou chorobou

Pochod sa koná pri príležitosti Svetového dňa Parkinsonovej choroby (11.4.) po celom svete. Bratislava sa k organizujúcim mestám pripája druhý rok.

Ilustračné foto. — Foto: TASR/AP

Bratislava 27. marca (TASR) – Prvú aprílovú sobotu môžu Bratislavčania vyjadriť spolupatričnosť s tými, ktorí trpia Parkinsonovou chorobou. V Sade Janka Kráľa sa 7. apríla od 14.00 do 16.00 h môžu zúčastniť Tulipánového pochodu.

Pochod sa koná pri príležitosti Svetového dňa Parkinsonovej choroby (11.4.) po celom svete. Bratislava sa k organizujúcim mestám pripája druhý rok. "Tento ročník bude venovaný téme pomoci pacientom," informoval na stredajšej tlačovej konferencii predseda občianskeho združenia (OZ) Slovenský pacient Radoslav Herda. "Tak ako všetci, aj pacienti s Parkinsonovou chorobou potrebujú vedieť, že nie sú sami," doplnil pozvánku pre tých, ktorí sa chcú stať účastníkmi Tulipánového pochodu.

Predsedníčka Spoločnosti Parkinson Slovensko (SPS) Katarína Félixová poukázala na to, že mnoho pacientov trpiacich touto chorobou sa za ňu hanbí, čo prehlbuje ich sociálnu izoláciu. "Je preto dôležité, aby sme si všímali týchto ľudí medzi nami a citlivo reagovali," uviedla. Poukázala pritom na to, že často možno byť svedkom typického problému parkinsonika, ktorý stuhne pred prekážkou – na priechode pre chodcov, pred turniketmi či samozatváracími dverami. "Keď uvidíte človeka, ktorý sa nevie rozbehnúť, spýtajte sa ho na to, či nepotrebuje pomoc. Určite ho takáto ponuka poteší," povedala.

Podľa ročenky Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) z roku 2016 postihovala Parkinsonova choroba 22.402 Slovákov, podiel žien a mužov je prakticky vyrovnaný. Priemerný vek vzniku choroby je 60 rokov, desať percent pacientov však ochorie už pred 40. rokom života.

Liečba Parkinsonovej choroby sa zameriava na navrátenie pacienta do normálneho života. Najnovšia liečba, ktorá je dostupná i pre pacientov na Slovensku, zmierňuje príznaky choroby podľa štyroch štádií závažnosti, je prísne individuálna, každému pacientovi zaberajú iné lieky. Liečba však nezabezpečuje pacientovi život bez symptómov. Napriek riadnemu podávaniu liekov, pri poklese účinnosti sa pravidelne a niekoľkokrát denne objavuje 15- až 30-minútová stuhnutosť.