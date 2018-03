Dobré noviny

Taxikár 20 rokov fotil každého zákazníka. Jeho zbierka je vzrušujúcou cestou v čase

Zadné sedadlo newyorského taxíka sa na dlhé roky stalo "fotografickým štúdiom".

Ryan Weideman si založil vskutku netradičné fotografické štúdio — Foto: Ryan Weideman

NEW YORK 27. marca - V roku 1980 prišiel Ryan Weideman do New Yorku, aby sa stal fotografom ulice. Po absolvovaní Kalifornskej vysokej školy umenia a remesiel, kde získal titul Magistra umenia, bol Weidemanov štýl výrazne ovplyvnený ostatnými fotografmi z toho obdobia. Preto prišiel do New Yorku. Bol plný snov a chcel fotiť život. Život okolo seba, momentky obyčajných ľudí.

Napriek tomu sa mu po mesiaci v New Yorku pôvodný sen zmenil na realitu – musel sa zamerať na zarábanie peňazí, aby dokázal zaplatiť nájomné.. Zmena prišla potom ako sa Ryan po prenajatí bytu na 43-tej ulici v New Yorku stretol s novým susedom...

Autoportrét - autor s jedným so svojich výnimočných diel. Foto: Ryan Weideman

Tak začal jeho umelecký príbeh. Inšpirovaný jeho susedom, ktorý bol taxikárom, Ryan prijal myšlienku stať sa jedným z vodičov slávnych newyorských žltých taxíkov a spojil svoju prácu s vášňou pre fotografovanie.

Sedel v taxíku dlhé roky a zaujímavých ľudí si vždy odfotil. Jeho každodenné úsilie dalo vznik nádhernej sérii fotiek, ktoré skvele zachytávajú rozmanité tváre New Yorku.

Viac sa o Weidemanových fotografiách dozviete na jeho stránke.