Lučenec, Slovan a Wild Boys sú v semifinále play off vo futsale

Všetky tri kluby vyhrali svoje štvrťfinálové série v najkratšom možnom čase 3:0 na zápasy.

Ilustračná fotografia. — Foto: TASR

Bratislava 27. marca (TASR) - Futsalisti Slovana Bratislava, Wild Boys '02 Bratislava a Mimelu Lučenec sa prebojovali do semifinále play off VARTA Futsal ligy. Všetky tri kluby vyhrali svoje štvrťfinálové série v najkratšom možnom čase 3:0 na zápasy.

Slovan, ktorý je nástupcom rekordného majstra Slov-Maticu FOFO Bratislava, vyradil Banskú Bystricu. V treťom súboji deklasovali "belasí" súpera spod Urpína 10:0, hetrikom sa blysol Matúš Kyjovský.

"Náš tretí zápas sa niesol v podobnom duchu ako ten prvý, súper prišiel v oklieštenej zostave a tak išlo iba o výšku skóre. Z postupu sa samozrejme tešíme, no pravdupovediac to bola pre nás povinnosť. MIBA kládla aký-taký odpor iba v domácom zápase, no neboli to zápasy hodné play off. Teraz sa musíme pripraviť na ďalšie kolo, ktoré už bude mať iné parametre. Veľmi sa na to tešíme, keďže kvôli takýmto zápasom to hráme," povedal tréner Slovana Martin Rejžek.

Pinerola doma nespečatila postup, so žilinským Makroteamom prehrala 2:7 a v sérii vedie 2:1.