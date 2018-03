TASR

Volko má pred sebou kľúčovú prípravu, v Portugalsku bude vyše mesiaca

V olympijskom centre Vila Real, ktoré sa nachádza pri letovisku Monte Gordo, pobudne do 3. mája.

Na snímke slovenský šprintér Ján Volko s trénerkou Naďou Bendovou. — Foto: TASR/Michal Svítok

Bratislava 27. marca (TASR) - Slovenský atlét Ján Volko sa od stredy 28. marca bude pripravovať na ďalšiu časť sezóny v Portugalsku. V olympijskom centre Vila Real, ktoré sa nachádza pri letovisku Monte Gordo, pobudne do 3. mája.

Volko bude mať k dispozícii skvelé podmienky, okrem tartanovej dráhy aj halu a samozrejmosťou sú regeneračné priestory. "Bude to najkvalitnejšie sústredenie, čo sa týka prípravy a aj najdlhšie. Čaká ma veľa dynamických cvičení, posilňovania, šprintov na pláži a podobne. Neviem ani obsiahnuť, čomu všetkému sa chceme zamerať. Ale bude to kľúčová príprava na celú sezónu. Bude veľmi náročná, ale ja sa na ňu veľmi teším," povedal pre TASR Volko, ktorý sa v uplynulých týždňoch musel popasovať so zvýšeným záujmom médií a aj preto sa na dlhý pobyt mimo Slovenska teší: "Bolo toho naozaj dosť, ja osobne by som zostal v Portugalsku aj dlhšie," dodal s úsmevom.

Prostredie v Monte Gordo Volko dobre pozná, pripravoval sa tam aj vlani. "Máme s tým výborné skúsenosti. Sú tam skvelé pláže, na ktorých sa dá urobiť kopec dobrej roboty," dodal Volko. Jeho trénerka Naďa Bendová prezradila, čo všetko jej zverenca čaká: "Príprava bude koncentrovaná na tempovú vytrvalosť a potom na rýchlostnú. To sú veľmi únavné laktátové záležitosti, ale bez toho to nejde. Bude tam veľa odrazov a dynamických a šprintérskych cvičení, silová príprava. A čo je najdôležitejšie pre mňa, väčšina bude robená na boso v piesku."

V polovici mája začne Volko s prípravou na vrchol sezóny, ktorým budú ME v Berlíne. Ešte pred kontinentálnym šampionátom ho čakajú mítingy v Ostrave na Zlatej tretre a P-T-S v Šamoríne. Okrem toho sa zúčastní 4. júna aj na memoriáli Josefa Odložila v Prahe, začne však 19. mája, kedy štartuje česká atletická extraliga. "Po príchode z Portugalska prejdeme plynule na ďalšiu časť prípravy. Ja verím, že počasie už bude dobré, aby sme mohli prejsť na tréningy vonku. Jediné, čo sa zmení, budú objemy. Budú samozrejme menšie, ale kvalitnejšie a z tenisiek postupne prejdeme do tretier," uviedla pre TASR Naďa Bendová, trénerka najrýchlejšieho Slováka na atletickej dráhe.

Volkov tím bude v Portugalsku najskôr trojčlenný, spolu s ním odletí trénerka Naďa Bendová a sparingpartner Jakub Benda. Neskôr sa však rozrastie o atlétov z Čiech a aj ďalších Slovákov. Po dvoch týždňoch sa k výprave pripojí fyzioterapeutka Jana Závacká a 21. apríla ju posilní tréner Róbert Kresťanko.