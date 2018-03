TASR

Národnú cenu Slnko v sieti si prevezmú dvaja filmoví architekti

Na archívnej snímke cena Slnko v sieti. — Foto: TASR Jakub Kotian

Bratislava 27. marca (TASR) - Národnú filmovú cenu Slnko v sieti za výnimočný prínos do kinematografie si tento rok prevezmú filmoví architekti Viliam J. Gruska a Roman Rjachovský. Počas slávnostného večera, ktorý v priamom prenose v piatok 6. apríla o 20.30 h odvysiela RTVS na Jednotke, budú vyhlásení aj držitelia štatutárnych cien v ďalších 16 kategóriách a víťaz diváckej ankety.

"Viliam Gruska a Roman Rjachovský sú generační súpútnici, obidvaja vstúpili do kinematografie cez televíziu. Od začiatku 60. rokov pracovali v Slovenskej televízii a patrili ku generácii, ktorá vybudovala modernú tvár Slovenskej televízie," uviedol v utorok na tlačovej konferencii v Bratislave Martin Šulík, prezident Slovenskej filmovej a televíznej akadémie (SFTA). Tá rozhodla cenu prideliť filmovým architektom aj preto, že sa málo rozpráva o ostatných profesiách, ktoré sú súčasťou výroby filmu. "Väčšinu cien doteraz dostávali režiséri, scenáristi a kameramani, boli by sme radi, keby si verejnosť všimla aj ostatné profesie, ktoré sa zaslúžili o tvár slovenskej kinematografie v predchádzajúcich desaťročiach," dodal Šulík.

Týždeň slovenského filmu, ktorý bude nasledovať po odovzdávaní národných filmových cien od 9. do 15. apríla v bratislavskom Kine Lumiére, si laureátov Slnka v sieti pripomenie snímkami podľa ich vlastného výberu. "Pána Viliama Grusku filmom Miloslava Luthera Chodník cez Dunaj a pán Roman Rjachovský si vybral film Smrť pána Golužu, ktorý vznikol v roku 1982 v koprodukcii Československa a Juhoslávie," oznámil Miro Ulman, programový dramaturg prehliadky. Celkovo uvedie 39 slovenských titulov, ktoré mali v minulom roku premiéru. Premietne sa 22 hraných filmov, 12 dokumentárnych a päť animovaných titulov. V programe sú snímky, ktoré sa v minulom roku dostali do kín, alebo mali premiéru a producenti ich prihlásili na národnú filmovú cenu Slnko v sieti. "A hoci sa v kategórii krátky hraný film Slnko v sieti neudeľuje, rozhodli sme sa do programu zaradiť i študentské filmy Magic Moments a Atlantída, 2003, ktoré zarezonovali v zahraničí, ale u nás je minimálna šanca vidieť ich na filmovom plátne," dodal Ulman.

Okrem filmov sú pre návštevníkov pripravené aj sprievodné podujatia. Opäť sa uskutočnia panely s hodnotením minuloročných hraných, dokumentárnych a animovaných filmov, ktoré doplní panel o filmovej vede a kritike. Uskutoční sa aj seminár o významnom slovenskom filmovom publicistovi Pavlovi Brankovi. Masterclass na VŠMU bude viesť oceňovaný kameraman Martin Žiaran. Po vlaňajšom záujme o stretnutia s tvorcami organizátori tento rok pripravili tiež štyri diskusie na témy s celospoločenským presahom. Po filme Špina sa bude diskutovať na tému Odkrývanie tabu sexuálneho násilia a vyrovnávania sa s ním, po filmoch Mečiar a Únos bude diskusia pod názvom 90. roky: na čo sme zabudli a na čo by sme chceli zabudnúť, po filme Pavla Barabáša Vábenie výšok sa bude hovoriť na tému Vzostupy a pády slovenských výprav do najvyšších hôr sveta a na otázku Čo robí divácky film diváckym sa pokúsi zodpovedať diskusia po snímkach Všetko alebo nič a Čiara. Pre súťaže chtivých záujemcov pripravili organizátori vedomostný kvíz o slovenskom filme Múdry pondelok.

Týždeň slovenského filmu sa tento rok okrem Bratislavy premiérovo uskutoční aj v ďalších deviatich mestách. Vybrané filmy sa v rovnakom termíne (9.- 15.4.) budú premietať v Banskej Bystrici (Filmový klub v Múzeu SNP), Kežmarku (Kino Iskra), Košiciach (Kino Úsmev), v Martine (Kino Strojár), Nitre (Kinoklub Tatra), Spišskej Novej Vsi (Kino Mier), Trenčíne (ArtKino Metro), Trnave (Kultúrne centrum Malý Berlín) a Žiline (Stanica Žilina-Záriečie).