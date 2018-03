TASR

V apríli otvoria v Galante prvý domov pre dialyzovaných pacientov

Päť podlaží zrekonštruovanej budovy v susedstve nemocnice Svet zdravia sa stane tiež domovom pre ľudí s Alzheimerovou chorobou a pomôže aj opatrujúcim rodinám s krátkodobými pobytmi ich blízkych.

Ilustračné foto. — Foto: TASR/Archív

Galanta 27. marca (TASR) - Multifunkčné zariadenie, ktoré bude ako prvé na Slovensku ponúkať seniorom a pacientom s poškodenými obličkami spolu s dialyzačnými službami aj ubytovanie, otvoria v apríli v Galante. Päť podlaží kompletne zrekonštruovanej budovy v susedstve nemocnice Svet zdravia sa stane tiež domovom pre ľudí s Alzheimerovou chorobou a pomôže aj opatrujúcim rodinám s krátkodobými pobytmi ich blízkych.

Zriaďovateľom zariadenia sociálnych služieb je spoločnosť B. Braun Avitum CZ/SK, ktorá pred krátkym časom otvorila podobné zariadenie v Slavkove pri Brne. K dispozícii ponúka 71 lôžok v troch nadzemných podlažiach. Z toho 53 miest bude v jednolôžkových a 18 v dvojlôžkových izbách. O seniorov a chorých sa bude starať odborný personál 40 ľudí, ubytovaných klientov bude mať na starosti spoločnosť Senior Care.

Suterén budovy tvoria technické zázemie a rehabilitačné priestory a na prízemí bude novovybavené dialyzačné stredisko. To slúži pacientom vo svojej súčasnej podobe od decembra 2016. Samotné spojenie s nemocnicou 150 metrov dlhým podzemným tunelom považuje riaditeľ spoločnosti Martin Kuncek za výhodu. "Miestna nemocnica má geriatriu, neurológiu aj diabetológiu a psychiatriu. Teda odbory, ktoré nemocnice celkom bežne nemávajú, ale pre seniorov sú to kľúčové špecializácie," uviedol.

"So zlepšujúcou sa životnou úrovňou a lekárskou starostlivosťou sa dnes terminálneho zlyhania obličiek dožije oveľa viac pacientov, ktorí by predtým zomreli na pridružené choroby. Často však takto vo vysokom veku musia bojovať s útrapami neustáleho cestovania a čakania, keď sú nútení trikrát týždenne doraziť na päť hodín na dialyzačné stredisko. Čas a energia na ostatný život im potom mnohokrát nezvýši. Náš projekt by im to mohol výrazne uľahčiť. Aj Alzheimer centrum či zariadenie na odľahčovacie pobyty pre opatrujúce rodiny nie sú v každom okrese," uviedol vedúci lekár dialyzačného strediska Lórant Bobák.

Koncern B. Braun pôsobí na celosvetovom trhu vyše 175 rokov a dnes patrí k najväčším výrobcom zdravotníckych produktov na svete. Hlavné sídlo je v nemeckom Melsungene, pobočky má v 63 krajinách sveta. Skupina B. Braun CZ/SK pôsobí v Českej a Slovenskej republike od roku 1993 a zamestnáva viac než 800 ľudí. Informoval mediálny zástupca spoločnosti Tomáš Carba.