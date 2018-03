Dobré noviny

Dnes o 17:19 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Takto ste Bojnický zámok ešte nevideli. Pozrite si video, ktoré si podmanilo slovenský internet

Za krásou a majestátnosťou nemusíte cestovať ďaleko. Nádherný a majestátny slovenský zámok vás pohltí.

Bojnický zámok — Foto: YouTube/Hike the World

BOJNICE 30. marca - Slovensko je síce malá, no nádherná krajina. To, že sa naša príroda rovná tým svetovým, vieme aj vďaka videám z dielne Martina a Mimi z Hike the World. Najnovšie cestovatelia a milovníci prírodných krás prinášajú video zachytávajúce jeden z najkrajších slovenských zámkov. Konkrétne ide o Bojnický zámok, ktorý svoje čaro nestráca v žiadnom ročnom období. Hrdo týčiacemu sa zámku s modrými vežičkami neuberajú na honosnosti dážď, sneh ani lúče slnka. Pozrite si video, ktoré vám z vtáčej perspektívy predstaví jednu z najstarších a najvýznamnejších pamiatok Slovenska.