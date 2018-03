Nasťa poslala fanúšikom nádherný odkaz. Takto hodnotí jej najúspešnejšiu sezónu naša zlatá olympionička

Kristína Jurzová

Slzy, smútok, drina, ale aj neskutočná radosť. Na túto sezónu zlatá Nasťa nikdy nezabudne.

Slovenská biatlonistka Anastasia Kuzminová si utiera slzy po prevzatí zlatej olympijskej medaily, ktorú získala v pretekoch s hromadným štartom na 12,5 km na medailovom ceremoniáli počas XXIII. zimných olympijských hier 18. februára 2018 v juhokórejskom Pjongčangu. — Foto: TASR/APTASR - Martin Baumann

BANSKÁ BYSTRICA 27. marca (Dobré noviny) – Anastasia Kuzminová má za sebou životnú sezónu a nesporne sa stala najväčšou biatlonovou osobnosťou tohto roka. Napriek tomu ju mrzí strata Veľkého krištáľového glóbusu vo Svetovom pohári. „Vyfúkla“ jej ho Fínka Kaisa Mäkäräinenová, za ktorou naša biatlonová hviezda tesne zaostala.

Slovenská biatlonistka Anastasia Kuzminová víťazí v stíhacích pretekov žien v rámci Svetového pohára žien v nemeckom Oberhofe 6. januára 2018. Foto: TASR /DPA - Martin Schutt

Hoci Nasťa skončila ako druhá najlepšia žena biatlonovej sezóny, jej celková štatistika je oveľa lepšia ako u víťaznej Fínky. Môže zato predovšetkým úspešná zimná olympiáda v Pjongčangu, kde naozaj zažiarila a Mäkäräinenová naopak prepadla. Kuzminová v Južnej Kórei vybojovala zlato a dve striebra.

Na snímke slovenská biatlonistka Anastasia Kuzminová pózuje s medailami v olympijskej dedine počas XXIII. zimných olympijských hier v juhokórejskom Pjongčangu 19. februára 2018. Foto: TASR - Martin Baumann

Aj vo Svetovom pohári bola Nasťa o niečo lepšia, čo sa týka umiestnenia. Na najvyšší stupienok sa postavila päťkrát, druhú priečku obsadila štyri razy. Ruska za svoj obdivuhodný výkon získala dva malé krištáľové glóbusy v šprinte a stíhačke. V celkovom hodnotení však v neprospech Kuzminovej hrajú rolu menej výrazné umiestenia, ktorých nazbierala Fínka viac. Celkový triumf našej zlatej Nasti tak ušiel iba o chlp: „O tri body som prehrala hlavný súboj o veľký glóbus SP. Mala som to na dosah, bojovala som o to, kým som vládala… ale, ako sa hovorí: vyhráva silnejší a víťaz je iba jeden!“

Slovenská biatlonistka Anastasia Kuzminová pózuje s malým glóbusom za celkový triumf v stíhacích pretekoch Svetového pohára v ruskom meste Ťumeň 24. marca 2018. Foto: TASR/AP

Kuzminová vždy bola o sebe presvedčená, že nedokáže držať krok s tými najlepšími športovcami. Počas tejto sezóny však boli jej nádeje naozaj veľké, pretože tak blízko k víťazstvu na takej úrovni ešte nebola. „Tentokrát som verila, že všetko je možné. Mala som veľmi kvalitnú konkurenciu a o to viac si vážim všetky svoje úspechy… a tie neúspechy k športu a životu patria tiež.“

Na snímke vľavo slovenská biatlonistka Anastasia Kuzminová a vpravo predseda klubu športových novinárov Tomáš Grosmann jej odovzdáva trofej "Športovec roka 2017" počas brífingu s novinármi pred zostávajúcimi tromi podujatiami Svetového pohára v biatlone v sezóne 2017/2018, 5. marca 2018 v Bratislave. Foto: TASR - Martin Baumann

Strata ocenenia Kuzminovú zasiahla o to viac, že sa o nej rozhodlo v jej rodnom Ťumeni. K situácii sa však postavila ako pravý športovec a poďakovala sa všetkým svojim fanúšikom za neuveriteľnú podporu: „Skončila najúspešnejšia sezóna v mojej kariére. Bola taká dlhá, emotívna, vyčerpávajúca, náročná a zároveň nádherná. Verím, že aj Vy ste to tak so mnou vnímali, aj prežívali. Svedčia o tom všetky Vaše správy. Veľmi si to vážim,“ napísala na sociálnej sieti. „ Ešte raz srdečne ďakujem za to, že ste boli so mnou aj v dobrom, aj v zlom, verili mi a povzbudzovali, držali palce a priali.“