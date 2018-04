Nikoleta Bugalová

Dnes o 10:19 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní 10 prikázaní pre rodičov od muža, ktorý odmietol opustiť svoje deti, aj keď to znamenalo jeho vlastnú smrť

10 prikázaní pre rodičov od Janusza Korczaka. Muža, ktorý neopustil svoje deti ani v hodine smrti.

Janusz Korcak — Foto: Repro foto YouTube

Bratislava 1. apríla (Dobré noviny) - Janusz Korczak vlastným menom Henryk Goldszmit sa narodil v roku 1878 vo Varšave. Pôvodom bol Žid. Bol poľsko-židovský lekár, pedagóg, tvorca internátnej metódy a taktiež autor mnohých pedagogických prác o osobnosti dieťaťa.

Najprv založil sirotinec

Pre deti robil naozaj nemožné veci. Urobil by pre ne doslova všetko a to aj napriek tomu, že neboli jeho vlastné. Bojoval za ich práva. V roku 1912 založil vo Varšave židovský sirotinec, ktorý do roku 1942 viedol. Snažil sa deti netrestať trstenicou, ako bolo v tej dobe zvykom, ale podporoval citlivejšie metódy výchovy.

Obdobie druhej svetovej vojny

Zatiaľ čo v období prvej svetovej vojny pôsobil ako vojenský lekár, v tej druhej sa kvôli svojmu židovskému pôvodu dostal do koncentračného tábora, kde bol neskôr aj zavraždený. V roku 1942 ho donútili príslušníci tajnej polície SS, aby zhromaždil viac ako 200 židovských sirôt z varšavského geta, o ktoré sa staral. Mali byť spolu s ním odvezené do koncentračného tábora. Tam Janusz Korcak údajne dostal niekoľko ponúk, ako sa z vyhladzovacieho tábora dostať. On však odmietol.

Rozhodol sa zostať so „svojimi“ deťmi a ochraňovať ich. Neexistovalo žiadne riešenie zachrániť seba i deti, a preto sa vzdal svojho života a zostal s deťmi do poslednej chvíle. Sprevádzal ich pod vlajkou s Dávidovou hviezdou k vlaku, ktorý všetkých viezol do Treblinky. Tam spoločne v roku 1942 v plynovej komore zomreli.

Janusz Korcak bol výnimočným mužom, ktorý bol odhodlaný deti, o ktoré sa staral, neopustiť do poslednej chvíle. Aj za cenu svojho vlastného života. Celý život bojoval za práva detí, ignoroval výchovné postupy tej doby a zavádzal rôzne inovácie. Pre rodičov vytvoril tzv. 10 prikázaní.

10 prikázaní Janusza Korcaka

1. Neočakávajte od dieťaťa, že bude plniť vaše ambície. Pomôžte mu stať sa tým, kým je ono samé, a nie tým kým ste vy.

2. Neočakávajte od dieťaťa, že vám vráti všetko, čo ste do neho investovali a vložili.

3. Nevylievajte si svoj hnev na dieťati a neskôr sa v živote vyhnete nedorozumeniam.

4. Nepozerajte na detské problémy zhora. Pamätajte si, že detský život je rovnako náročný ako ten náš.

5. Nezahanbujte ich!

6. Nezabúdajte, že tie najdôležitejšie stretnutia v živote sú tie s deťmi.

7. Netrápte sa, že pre svoje deti nedokážete urobiť viac alebo, že robíte málo.

8. Dieťa nie je tyranom, ktorý ovládne celý váš život. Je to vzácny dar.

9. Naučte sa milovať aj cudzie deti.

10. Milujte svoje dieťa. Vždy. Keď je netalentované, smoliarske aj dospelé.

Pre väčšinu z nás je dieťa tým najväčším darom. Desať bodov, ktoré spísal ochranca nevinných dušičiek, by sme si všetci mali pamätať. Veď predsa ani jeden z nás nie je dokonalý a naše ratolesti nie sú výnimkou. Buďme šťastní za to, že nám život dal možnosť denne dávať lásku našim ratolestiam. Vážme si ten najväčší a najhodnotnejší poklad. Iní by za to dali všetko.