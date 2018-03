TASR

Banskobystrickí poslanci schválili poriadok odmeňovania zamestnancov

Doteraz platný odmeňovací poriadok bol schválený v apríli 2017.

Na archívnej snímke predseda Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) Ján Lunter. — Foto: TASR - Branislav Račko

Lučenec 27. marca (TASR) – Mzdy a odmeny zamestnancov Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) bude od začiatku apríla určovať nový poriadok odmeňovania. Schválili ho poslanci Zastupiteľstva BBSK na svojom pondelkovom (26.3.) výjazdovom rokovaní v Lučenci s tým, že jeho platnosť bude na obdobie jedného kalendárneho roka.

Doteraz platný odmeňovací poriadok bol schválený v apríli 2017. „Tento poriadok už dnes nezodpovedá aktuálnym potrebám pre efektívne riadenie a ani plne nevyhovuje platnej legislatíve. Preto je potrebné nahradiť ho novým,“ priblížil riaditeľ Úradu BBSK Matúš Hollý, ktorý bol jeho predkladateľom.

Rozhodujúcimi dôvodmi na zmenu bolo podľa jeho slov zosúladenie minimálnych mzdových nárokov s platnými právnymi predpismi, prispôsobenie mzdových rozpätí a kategórií novej organizačnej štruktúre Úradu BBSK, zvýšenie flexibility a transparentnosti pri odmeňovaní, ako aj zvýšenie konkurencieschopnosti úradu pri nábore nových zamestnancov.

V rozprave však viacerí poslanci poukázali na veľké nerovnomernosti medzi výškou platov riadiacich pracovníkov a bežných zamestnancov. Niektorí tiež vyjadrili obavy, že v pôvodnom návrhu poriadku boli stanovené príliš vysoké platové stropy a spolu s odmenami by tak platy riadiacich pracovníkov v krajnom prípade mohli dosiahnuť sumy vo výške 5000 až 7000 eur.

„Ja nehovorím, že by im ich niekto dal, ale na papieri to bolo napísané,“ konštatovala poslankyňa Božena Kováčová, podľa ktorej v tejto veci s vedením BBSK hľadali kompromis. „Našli sme ho v tom, že sme obmedzili odmeny riaditeľovi úradu a maximálne odmeny riaditeľom odborov. Takisto sme schválili to, že maximálny plat riaditeľa úradu môže byť najviac 3500 eur,“ dodala Kováčová s tým, že viac mu nemôže dať ani predseda BBSK.

Poslanci zároveň zaviazali vedenie kraja, aby do budúceho zastupiteľstva vyčíslilo finančný dosah návrhu, na základe ktorého by sa zvýšil osobný príplatok všetkým 3100 zamestnancom BBSK o sumu 100 eur. „Verím, že na budúce zastupiteľstvo tento návrh dostaneme a rozprúdime diskusiu o tom, akým spôsobom a kedy zamestnancom tieto prostriedky poukážeme na účty,“ zakončila Kováčová.