Na Morave vyrábajú sladkosti s novým typom cukru. Je rovnako sladký, ale stačí ho menej

Boj proti cukru je čoraz silnejší. Náhrada je rovnako sladká, no používané množstvo je menšie.

Ilustračná foto — Foto: Pixabay.com

OLOMOUC 27. marca - Čo by ste povedali na sladkosť, ktorá je dostatočne sladká, no množstvo cukru v nej je menšie? Ide o dobrotu so štrukturovaným cukrom. Zora, olomoucký závod na výrobu cukroviniek nadnárodného koncernu Nestlé, ako prvý na svete použil vo svojom výrobku tento nový typ cukru. Rozdiel je v tom, že klasický cukor sa skladá z kryštálikov, zatiaľ čo štrukturovaný cukor je porézny. Pri jeho výrobe sa spája cukor, sušené mlieko a voda. Zmes je pod tlakom vstrekovaná do horúceho vzduchu a dochádza k prevzdušneniu molekuly látky. Veľmi podobným spôsobom sa zbežnej kávy vyrábajú rozpustné granule instantnej kávy.

Závod novinku využil pri pilotnom projekte a to konkrétne pri výrobe tyčinky Milkybar, ktorú dodáva na britsky trh. Podľa vyjadrení výrobcu použil pri tejto tyčinke o tretinu menej cukru, ako je zvykom. Prvýkrát s nápadom využiť nový typ cukru prišla spoločnosť Nestlé už pred dvoma rokmi. Na jeho vývoji pracovali Švajčiari, Briti a Česi. Spoločnosť si moravský závod vybrala vraj preto, že patrí medzi najväčšie a najmodernejšie z celej organizačnej štruktúry. „Snahou Nestlé je použiť tento nový typ cukru aj v ďalších výrobkoch. V prvom rade pôjde o produkty určené pre najmenšie deti,“ prezradila pre portál aktualne.cz hovorkyňa spoločnosti Nestlé pre český a slovenský trh Andrea Brožová. Okrem toho však dodala, že použitie štrukturovaného cukru má obmedzenia.

Viceprezident poradenskej spoločnosti Leatherhead Food Research Mark Burcher však upozorňuje na fakt, že znižovanie cukru vo výrobkoch má svoje úskalia. Výrobky sa totiž pravdepodobne zmenšia a výrobcovia to budú nejak musieť spotrebiteľom vynahradiť. Tu hrozí, že sa budú používať rôzne „výplňové látky“, aby si výrobok zachoval svoju veľkosť. Mnohé krajiny však za zníženie cukru v potravinách bojujú. Chcú tak docieliť zníženie rôznych ochorení. Aj samotná spoločnosť Nestlé pocítila minulý rok pokles ziskov v dôsledku menšieho záujmu o cukrovinky a zmrzlinu v Spojených štátoch amerických.