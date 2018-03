TASR

Bratislavský pomocný biskup Haľko strávi Veľkú noc so Slovákmi v USA

Jozef Haľko sa na stretnutie so slovenskými veriacimi, ktorí žijú v USA, teší.

Jozef Haľko — Foto: TASR/Igor Calpaš

Bratislava 27. marca (TASR) - Bratislavský pomocný biskup Jozef Haľko, poverený Konferenciou biskupov Slovenska (KBS) starostlivosťou o zahraničných Slovákov, strávi veľkonočné sviatky v americkom New Yorku. Stretne sa tu so Slovákmi, ktorý v tejto lokalite žijú. TASR o tom informovala KBS.

Haľko sa na stretnutie so slovenskými veriacimi, ktorí žijú v USA, teší. "Veď aj to je zmŕtvychvstanie vo vzťahoch, keď sa môžeme stretnúť, podať si ruky a zaželať hojnosť Božieho požehnania. Ježiš hovorí, kde sa dvaja alebo traja zídu v mojom mene, teda v mene dobroprajnej lásky, tam som aj ja medzi nimi," povedal.

Cesta biskupa potrvá do 1. apríla, teda do Veľkonočnej nedele. V New Yorku bude sláviť sväté omše a kázať v kostole sv. Jána Nepomuckého na Manhattane. Na Zelený štvrtok (29.3.) sa napríklad pripojí k americkým kňazom, ktorí budú sláviť tzv. omšu svätenia olejov s kardinálom Timothym Dolanom, predsedom Konferencie biskupov USA.

Biskup už podobnú cestu v zámorí absolvoval v roku 2013. Počas leta zavítal na okružnú cestu s relikviou svätého Konštantína Cyrila po slovenských komunitách v Kanade a v USA.